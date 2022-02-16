Türkiye Gazetesi

Bill Gates, bir podcast canlı yayınına katıldı. Gates, yayında yaptığı konuşmasında mRNA teknolojisinin kullanıldığı aşıların, soğuk algınlığı ve gribi ortadan kaldıracağını söyledi.

“AŞILAR OLMASAYDI ÖLÜM SAYISI İKİ KAT FAZLA OLURDU”

Gates, “Bir yıl içinde aşı olduğumuz fikri olağanüstü. Geçmişte, aşıları geliştirmek beş yıl sürerdi. Aşılarımız olmasaydı, birçok ülkede ölüm sayısı gerçekte olduğundan iki kat fazla olurdu” dedi.

“mRNA'YI DAHA İYİ BİR GRİP AŞISI YAPMAK İÇİN KULLANACAĞIZ”

Gates, mRNA aşılarının koronavirüs nedeniyle hastaneye yatış oranları ve diğer hastalıklar için etkili olduğunu açıklayarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Sadece pandemik aşılar için iyi değil. mRNA'yı çok daha iyi bir grip aşısı yapmak için kullanacağız. Sonunda bu soğuk algınlığından, gripten ve koronavirüsten kurtulmak için yeterince iyi aşılar yapabilmeliyiz.”

"HAMİLELER mRNA AŞILARINDAN FAYDA SAĞLAYACAK"

Aşıların hamileler üzerindeki etkisi üzerine sorulan soruya ise Gates, hamile kadınların mRNA aşılarından fayda sağlayacağını savundu ve şöyle dedi:

“Hamile kadınlar grip olduklarında, çocukları için çok daha kötü sonuçlar öngörüyor. Bu solunum yolu virüslerinden herhangi biri, ölüme neden olan bir forma dönüşebilir. Önümüzdeki on yılda yapılacak yatırımlar ile birlikte ürünler üretirsek, sanırım gripten ve soğuk algınlığından gerçekten kurtulabiliriz.”

Bill Gates salgınla ilgili kitap yazdı Microsoft’un kurucusu Bill Gates, koronavirüs ile ilgilini yeni bir kitap yazdığını duyurdu.

Bill Gates'ten 2022 öngörüleri Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in 2015 yılında Gates, "Salgın hastalıkları durdurmak için ise çok az yatırım yaptık. Bir sonraki salgın için hazır değiliz." ifadelerini kullanmıştı. Gates’in 2020 pandemiden 5 yıl önce yaptığı bu açıklama çok konuşulmuştu. Gates 2022 yılına dairde öngörülerde bulundu.