Türkiye Gazetesi

İtalya’da yaşanan bir olay bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Hiçbir Covid-19 belirtisi göstermeyen 41 yaşındaki adamın cesedini inceleyen doktorlar, şoka uğradı. Cesede 41 gün boyunca yapılan koronavirüs testinden 28’i pozitif çıktı.

COVID, ÖLÜMDEN SONRA DA KALICI OLABİLİR

İtalya'daki D'Annunzio Üniversitesi'nden doktorlar, enfeksiyon riskini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bulguların Covid-19 virüsünün cesetlerdeki kalıcılığı hakkında yeni bilgiler verdiğini söyledi.

Bugüne kadar bir cesetten enfeksiyon bulaştığına dair bir kanıt bulunamadığını belirten üniversitenin İleri Araştırmalar ve Teknoloji Merkezi'nden araştırmacılar, Journal of Medical Case Reports'ta yayımlanan raporda, "Mevcut vaka SARS-CoV-2 RNA'nın ölümden 41 gün sonrasına kadar kalıcılığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

41 GÜNDE 28 PCR TESTİ YAPTILAR

Vücudun kapalı ve dezenfekte edilmiş su geçirmez bir çanta içinde 4 santigrat derece bir odada saklandığı 41 gün boyunca 28 PCR testi uygulayan araştırmacılar, "Gözlem süresi boyunca yapılan tüm testlerin pozitif olarak rapor edildiğini" bildirdi.

Araştırmacılar, "defin izni ve ayrıca vücudun çürümesi nedeniyle 41 günden fazla başka test yapmanın mümkün olmadığını" kaydetti.

İtalya'nın doğu kıyısındaki Chieti yakınlarında bir arkadaşıyla denizde yüzerken kaybolan 41 yaşındaki Ukraynalı adam, yaklaşık 16 saat sonra cesedi kayaların arasına sıkışmış halde bulundu ve otopsi emri verildi.

Araştırmacılar, "Bekleyen cenaze izinleri nedeniyle, cesedin Chieti Hastanesi morgunda tutulduğunu ve ölenler için uygulanan SARS-CoV-2'nin yönetimine ilişkin yönergelere uyulduğunu" aktardı.

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