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Koronavirüste son durum belli oldu: Vefat sayısında düşüş var
Koronavirüste son durum belli oldu: Vefat sayısında düşüş var
16.02.2022 - 20:53 |
Son Güncelleme:
16.02.2022 - 20:57
Türkiye Gazetesi
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Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 241 Covid-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi ise hayatını kaybetti.
SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR...
Etiketler :
koronavirüs,türkiye,vaka,
826137
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/826137.aspx
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