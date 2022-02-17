Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Bu ay Nature Dergisi’nde yayınlanan bir çalışma, Covid-19 enfeksiyonu hafif geçirilse bile hem yaşlılarda hem gençlerde bir yıl içinde kalp ve damar hastalıklarında büyük bir artış meydana geldiğini gösterdi. Yaklaşık 154 bin kişinin izlendiği, bugüne kadar bu alanda yapılmış en büyük çalışmanın sonucuna göre Covid geçirenlerde bir yıl sonra bile inme riski yüzde 52, kalp yetersizliği riski yüzde 72 artıyor.

Çalışmayı gazetemize değerlendiren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu, virüsün belki de en ciddi komplikasyonlarından birinin kalp ve damar sistemi üzerine olduğunu belirterek “Covid-19 virüsünün akut dönemde yani hastalık sırasında veya birkaç ay içindeki kalple ilgili komplikasyonlarını biliyoruz. Elimizde koronavirüs enfeksiyonun kalp kası iltihabı, kalp zarı enfeksiyonları, kalp yetersizliği ve kalp krizinden ölümleri artırdığına ilişkin veriler vardı. Ancak bu çalışma, virüsün kalp ve damarlar üzerindeki hasarının daha uzun süreli komplikasyonlara da sebep olduğunu ortaya koyması açısından son derece önemli” dedi.

HASTALIĞI HAFİF GEÇİRENLER DE RİSKTE

154 bin kişinin farklı gruplara ayrılarak son derece detaylı incelendiği çalışmadan çıkan sonuçların çok çarpıcı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kayıkçıoğlu “Bir yıllık takip sonucunda Covid-19 geçirenlerde kalp krizi riski yüzde 63, kalp zarı iltihabı da denen perikardit riski yüzde 85, atriyal fibrilasyon riski yüzde 71, herhangi bir ritim bozukluğu yüzde 69, miyokarditriski beş kat ve tromboz riski de en az iki kat artıyor. Bunlar çok yüksek rakamlar. Çalışma bize enfeksiyonun ağır ya da hafif geçirilmesinin kalp hastalıklarının gelişmesi açısından önemi olmadığını gösteriyor. Hafif geçirenlerde de risk artıyor” diye konuştu.

YAŞ VE RİSK FAKTÖRÜ ÖNEMLİ DEĞİL

Pandeminin başında virüsün yaşlıları ve kronik hastalıkları yüzünden risk grubunda olanları daha fazla etkilediği düşünülüyordu. Ancak yeni varyantlarla birlikte gençler ve hatta çocukların da hastaneye, yoğun bakıma girdiği hatta hayatını kaybettiğini gördük. Virüsün kalp üzerindeki olumsuz etkilerinin uzun dönemde de yaş ve risk faktörlerinden bağımsız olarak arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Kayıkçıoğlu “Araştırmacılar genç olup olmamanın fark etmediğini, sigara içip içmemek veya şeker hastası olup olmamak ya da obez olup olmamanın bu riski değiştirmediğini ortaya koydular” dedi.

PANDEMİ STRESİ DE KALBİ BOZDU

Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, vücuda giren Covid-19 virüsü, kalp kasının bozulmasına, hareketinin kısıtlanmasına veya kalbin direkt olarak büyümesine ya da balonlaşmasına sebep olduğunu, damar yapısını bozduğunu belirterek “Kalp hastalıklarındaki artışta virüsün direkt olarak kalp ve damar sistemi üzerinde oluşturduğu hasarın yanı sıra, pandeminin sebep olduğu stresin kalp üzerindeki etkisi ve pandemi döneminde kontrollerin aksatılmasının da büyük önemi var. Özellikle yaşlılar bir dönem eve kapandılar. Hâlâ da dışarı çıkmaya çekiniyorlar. Bu dönemde hastane kontrollerine gidilmediği için kalp hastalıkları da ağırlaştı” dedi.

Sigarayı bırakanlarda kalp krizi riski yarı yarıya düşüyor Sigaranın bırakılmasının üzerinden bir yıl geçmesi durumunda kalp krizi riskinde yarı yarıya azalma görüldüğü bildirildi.

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