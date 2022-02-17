Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Avrupa'da yayımlanan yeni bir çalışmada yoğun bakım ünitesinde yatan hamilelerin yüzde 98’inin aşısız olduğunun tespit edildiğini anlatan Prof. Dr. Üstün “Şunu çok rahat söyleyebiliriz ki, aşılanma sayesinde gebelerimiz daha az hastaneye, yoğun bakım ünitesine yatıyorlar, ölüm oranları da düşük oluyor” dedi.

Prof. Dr. Üstün “Eğer anne özellikle gebeliğinin son üç ayında hatırlatma dozunu yaptırmış ve aşıları da tamsa antikorlar anneden bebeğe geçerek bebeği de korumaya devam ediyor. Dolayısıyla anne sütünün, emzirmenin yanı sıra annenin gebelikte son üç ayda yaptırdığı hatırlatma dozunun bebeği koruyucu etkisi çok fazla. Anneler Covid-19 pozitifse ellerini yıkayıp maskelerini takarak bebeklerini emzirmeye devam etmeli. Anneden bebeğe geçecek antikorlar, bebeği hayatının başlangıcında Covid-19’a karşı da koruyacak” diye konuştu.

5 yaş altı koronavirüs aşısı ertelendi Pfizer ve BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Covid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusunu ertelediğini duyurdu.