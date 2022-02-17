Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bilim Kurulu sonrası alınan kararları madde madde duyurdu. Koronavirüs tedavisinde kullanılan yeni ilaca ilişkin de konuşan Bakan Koca, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanmıştır. 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza Molnupiravir ilacının dağıtımı başlamıştır." açıklamasını yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Bilim Kurulumuz salgının seyri, yeni tedavi uygulamaları ve yerli aşımız Turkovac gündemi ile toplandı. Toplantımızda ele alınan konular aşağıda sıralanmıştır:

OMİCRON VAKALARININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLERDE SON DURUM

1. Son dönemde Omicron varyantı kaynaklı olarak artan vaka sayılarının düşüşe geçtiği izlenmektedir. Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul’da vaka sayıları son 10 günde %62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır. Gelecek iki hafta içinde önemli düşüşler beklenmektedir.

2. Son 1 hafta içinde hastaneye yatışlarda %28 oranında düşüş yaşanmıştır. Sağlık kapasitemiz zorlanmadan en yüksek vaka sayılarının yaşandığı dönemde sorun yaşanmamıştır.

ÖNCELİKLİ GRUBA MOLNUPIRAVIR İLACI DAĞITIMI BAŞLADI

3. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanmıştır. 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza Molnupiravir ilacının dağıtımı başlamıştır.

4. Yerli aşımız Turkovac’ın tüm illerimize dağıtımı sağlanmış, ilçelere dağıtımına ise başlanmıştır. İki hafta sonra aile hekimliklerine Turkovac aşımızın dağıtımına başlanacaktır. Yerli aşımızın kullanımı tüm vatandaşlarımız için en üst seviyede önerilmektedir.

BAKAN KOCA AŞI ÇAĞRISINI YİNELEDİ

5. Salgının en çok etkilediği 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın korunması salgın yönetiminin en büyük önceliğidir. Yeni ilacın kullanımı ve hatırlatma dozu aşılarının yapılması kayıplarımızı önemli ölçüde azaltacaktır. Vatandaşlarımız hafif başlayan ve seyreden hastalığı nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırabilmektedirler. Belirti tespit edildiğinde özellikle büyüklerimiz vakit geçirmeden test numunesi vermelidir. Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımına erken başlanması tedavi başarısını çok önemli ölçüde artırmaktadır. Testin hemen yapılması ve ilacın erken dönemde başlanması büyüklerimiz açısından kritik önemdedir.

Covid ilacı Molnupiravir dağıtılmaya başlandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Molnupiravir ilacının koronavirüs tedavisi kapsamına alındığını duyurmuştu. Covid ilacı Molnupiravir'in, 65 yaş üstü PCR testi pozitif kişilere dağıtılmaya başlandığı açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan yeni “Molnupiravir” ilacı açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın gelecek hafta kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

Pfizer'in Covid-19 ilacına AB'den onay Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD şirketi Pfizer tarafından Covid-19 hastalığının tedavisi amacıyla geliştirilen hap formundaki Paxlovid adlı ilaca AB’den onay geldi.