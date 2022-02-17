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Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü
Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü
17.02.2022 - 20:08 |
Son Güncelleme:
17.02.2022 - 20:11
Türkiye Gazetesi
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Türkiye'de son 24 saatte 465 bin 563 Covid-19 testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi ise hayatını kaybetti.
SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR...
Etiketler :
koronavirüs,türkiye,vaka,
826530
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/826530.aspx
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