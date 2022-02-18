Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan, yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC, 16-18 yaş aralığında uygulanma çalışması başladı. Pilot olarak Ankara Şehir Hastanesi’nde bugün itibariyle başlayan çalışmaya, daha önce Covid-19 geçirmemiş, kronik rahatsızlığı olmayan 16-18 yaş aralığındaki bireyler gönüllü olabilecek. Önümüzdeki hafta sonrasında da 14 merkezde yer alan sağlık kuruluşlarında başlanması planlanan çalışma kapsamında gönüllüler iki kolda aşılanacak. Bir grup Sinovac ile diğer bir grup ise TURKOVAC ile aşılanacak. Çalışma ilerledikçe alt yaş grubuna doğru inilmesi planlanıyor.

“ÇOCUKLARIMIZ TURKOVAC İLE KORUNACAK”

Yapılan çalışma hakkında değerlendirmelerde bulunan TURKOVAC Ergenlerde Aşılama Çalışması Sorumlusu Prof. Dr. Aslınur Parlakay, şöyle konuştu:

“Bugün pilot olarak 16-18 yaş grubunda çalışmamızı başlatıyoruz. İlerleyen dönemlerde güvenlik değerlendirmesi ile bu kapsamın genişletilmesi planlanabilir. Türkiye genelinde 14 merkezde, bütün büyükşehirlerde Ankara, İstanbul, Adana, İzmir gibi pek çok şehirde isteyen gönüllülerimizin katılabileceği merkezlerimiz olacak. İsteyenler de detaylı bilgilere rahatlıkla ulaşabilecek. İyi bir yanıt vereceğini ve çocuklarımızın TURKOVAC aşımızla güzel bir şekilde korunacağını ümit ediyoruz.”

“ALT YAŞ GRUBUNA DA İNMEYİ PLANLIYORUZ”

Çalışmaların ilerlemesi sonrasında alt yaş gruplarına da inileceğini belirten Aşı Enstitüsü Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, şunları söyledi:

“Bizim ilk başlangıç çalışmamızda görmek istediğimiz ilk aşılama daha önce aşılama gerçekleşmemiş çocuklarda. Ama hatırlatma dozu çalışması çok başarılı gidiyor, oradan gelen veriler de çok olumlu. Büyük ihtimalle hatırlatma dozu çalışması da bunun akabindeki ilk veriler ile beraber onu da değerlendirip başlamayı planlıyoruz. Özellikle 16-18 yaşta belli bir sayıya ulaştığımız andan sonra alt yaş grubuna inmeyi planlayacağız. Biz yetişkinlerde bu veriyi çok net olarak gördük. 16-18 yaş grubunda farklı olmasını bekliyor muyuz, hayır beklemiyoruz. Ama beklemiyoruzdan ziyade bizim bunu görmemiz ve göstermemiz gerekiyor ki bir alt yaş grubuna da inebilelim” şeklinde konuştu.

“SINOVAC AŞISINA KIYASLA DAHA İYİ BİR ETKİNLİĞİ VAR”

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve TURKOVAC Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. İhsan Ateş ise şu bilgileri verdi:

“Yapılan çalışmalarda immünolojik yanıtı değerlendirmek için yaptığımız analizlerde, hatırlatma dozundan sonraki 28’inci gün yapılan değerlendirme ile kıyasladığımız aşıya (Sinovac) kıyasla TURKOVAC aşısı 5-8 kat daha fazla immünojenik yanıt oluşturuyor. Bu da tabi bize hem immün yanıt da hem de hastalığa yakalanma oranı değerlendirildiği zaman aşının kıyaslandığı diğer Coronavac (Sinovac) aşısına kıyasla daha iyi bir etkinliğin olduğunu söyleyebiliriz. Güvenlik etkinliği açısından da her iki kol arasında bir fark ciddi bir yan etki ile şuana kadar hiç karşılaşmadık” açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC 81 ilde uygulanmaya başlandı Yerli aşı TURKOVAC dün itibariyle tüm Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" dedi.

Turkovac güven verdi, ilk kez aşı oldular Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yerli korona virüs aşısı Turkovac’ın Van’da uygulanmaya başlamasıyla birlikte daha önce aşı olmak istemeyen vatandaşlar da ilk doz aşılarını oldu.