Türkiye Gazetesi

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Uyurgezer gibi yemek yiyen kişilerin sayısının sanıldığından daha fazla olduğunu söyleyen nöroloji uzmanı Prof. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu "Hasta genellikle birkaç saat uyuduktan sonra yarı bilinçli hâlde yataktan kalkıp mutfağa gider. Bu hastalar genellikle yağlı, çikolatalı, kalorisi çok yüksek besinler tüketir. Hatta çiğ tavuk ya da et ürünleri de yiyebilirler. Psikolojik rahatsızlığı olanlar, uyku ilacı kullananlar ve genetik yatkınlığı olanlarda sıkça görülür. Bu kişiler sabah kahvaltı yapma alışkanlığı olmayan, düzensiz beslenen veya gece öğününü ana öğün gibi kabul eden kişilerdir. Hastanın uykusunun bölünmesinin yanı sıra aşırı kilo alma, yorgun ve hâlsiz uyanma, kaliteli uyku alamama, mide bağırsak sistemi ile ilgili komplikasyonlar ortaya çıkar” dedi.

Yediklerinize dikkat: Bu gıdalar uykusuz bırakıyor! Sağlıklı ve iyi bir uyku hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımızı doğrudan etkiler. Ancak yenilen bazı gıdalar uykusuzluğa sebep olabilir. Peki, hangi besinler uyku getiriyor, hangileri uykuyu kaçırıyor? İşte Doktor Diyetisyen Çağatay Demir’den uykuya dair öneriler…

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