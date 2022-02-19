Türkiye Gazetesi

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Reflüye karşı, yağlı yemeklerden kaçınılması, çay ve kahvenin aşırı derece tüketilmemesi, çikolata, biberli ve baharatlı gıdaların kesilmesi gerektiğini söyleyen beslenme ve diyet uzmanı Büşra Sipahioğlu dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

> Yemeklerden en az üç saat sonra yatın.

> Karnınızı sıkan kıyafetler giymeyin.

> Ana öğünlerde çok fazla sıvı tüketimi reflüyü tetikleyebilir. Su ve diğer içecekleri ara öğünlerde tüketin.

> Aşırı yağlı gıdalar yerine proteinli gıdaları tercih edin. Yağ içeriği yüksek besinler arasında tam yağlı süt/yoğurt, krema, tam yağlı peynir çeşitleri, kakao, kızartma ürünleri, şarküteri ürünleri (sosis, salam gibi) bulunur.

> Sakız çiğnemeyin. Çünkü yutulan hava miktarı artar, bu da gaz ve reflüye yol açar.

Mutlaka dikkate alın: Reflü şikayetlerini azaltan beslenme önerileri Reflü; ağıza kadar gelen acı tat ve yiyecek hissi ile kendini göstererek günlük yaşamı etkiler. Peki, reflüyü azaltmak için nasıl beslenmelidir? Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Sipahioğlu konuyla ilgili öneriler sundu.

Ramazan ayında reflüyü önlemenin püf noktaları Uzmanlar, ramazan ayında beslenme şekillerinin değişmesiyle reflü şikâyetlerinin arttığını, ancak bunun bir kaç önlemle ortadan kalkabileceğini söyledi.