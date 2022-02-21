Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Hemen her kadını kıştan yaza geçerken zayıflama, forma girme telaşı sarıyor. Sağlıklı beslenmeye adım atarken marketten ilk sepete atılan ise üzerinde “diyet”, “sağlıklı”, “form” yazan ürünler oluyor. Ancak üzerinde her sağlıklı yazan ürün maalesef temiz bir içerik sunamıyor. Gıda Mühendisi Ebrul Gülkan, temiz bir beslenmenin yanı sıra verdiği tokluk hissiyle de zayıflamamıza yardımcı olacak sağlıklı atıştırmalığa ulaşmanın püf noktalarını bizlerle paylaştı.

> Sağlıklı atıştırmalık nedir?

Yediğimizde bize zarar vermeyen, vücuda destek olan, besin öğelerini içinde dengeli bir şekilde bulunduran atıştırmalıkları sağlıklı atıştırmalık olarak adlandırabiliriz.

> Sağlıklı atıştırmalık alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Sadece sağlıklı atıştırmalık değil ne alırsak alalım, etiket okumayı bilmeliyiz. Bizler bir ürünün sağlıklı olduğunu sadece enerji değerine bakarak karar veriyoruz. Ama enerjiden daha önemlisi içerik ve besin öğeleri. O sebeple bir atıştırmalık alırken ürünlerin, protein, lif, doymuş yağ oranı, ilave şeker içerip içermediği, doğal olması, herhangi bir koruyucu veya katkı maddesi içermemesine dikkat etmeliyiz.

> Etiket okuyabilmek için neleri bilmek gerekir?

Etiket okumak için öncelikle içeriklere, sonra besin öğeleri tablosuna bakmak gerekir. Besin öğeleri tablosunda ise sadece enerji değerlerine, şeker ve yağ oranına bakılmamalı. İçerikte bulunan şekerin veya yağın nereden geldiğine bakılmalıdır. İlave şekerden mi, yoksa meyveden mi, yağ sağlıklı yağ mı, ilave yağ mı diye bakılmalı. Ayrıca ürün içerisinde protein ve lif oranına da bakılmalıdır.

> Bir sağlıklı atıştırmalığın diyete uygun olduğu nasıl anlaşılır?

Burada da etiket okumayı bilmemiz gerekiyor. Bir ürün sadece düşük kalorili diye diyete uygun olmaz. Ürün içerikleri ve besin öğeleri çok önemlidir. Mesela ürünün protein oranı, lif oranı, yağ oranı önemlidir. Protein ve lif oranı yüksek ürünler bizim daha uzun süre tok kalmamızı ve az miktarda dahi tüketsek doymamıza yardımcı olur. Ayrıca ürünün yağ içeriğinin düşük olmasından daha ziyade yağın nereden geldiği, sağlıklı yağ mı, doymuş yağ oranı gibi parametrelere bakmak gerekir. Yani kısacası bir atıştırmalık alırken onun diyete uygunluğunu sadece kalorisine göre değil bu kalorinin nerelerden geldiğine, protein oranına, lif oranına, yağın nerden geldiğine, şeker ve karbonhidrat oranına bu değerlerin nereden geldiğine, ilave şeker içerip içermediğine bakarak anlayabiliriz.

SAĞLIKLI DA OLSA FAZLASI KİLO ALDIRIYOR

> Günde kaç tane atıştırmalık tüketilmeli?

Her ürünün olduğu gibi sağlıklı atıştırmalıkların da fazlasını tavsiye etmiyoruz. Şayet günlük diyetimize dikkat etmez ve fazlaca sağlıklı atıştırmalık tüketirsek o da kilo almamıza sebep olur. O sebeple her şeyi dengeli tüketmek gerekir. Bu doğrultu da günlük beslenmemize ihtiyacımız doğrultusunda 1 ya da 2 adet sağlıklı atıştırmalık ekleyebiliriz. Sağlıklı atıştırmalıklardan özellikle lif ve protein oranı yüksek olanlar tercih edildiğinde 1 adet bile tokluk hissi verecek, aynı zamanda tok kalma süresi uzayacaktır. Ayrıca öğün aralarında tüketildiğinde fazla miktarda yemek yemeyi önleyecektir. Bu da dolaylı olarak kilo vermemize yardımcı olacaktır.

ŞEKERİN KAYNAĞI ÖNEMLİ

> Sağlıklı atıştırmalıklarda şeker oranı ne olmalı?

Burada da şeker nereden geliyor ona bakmak gerekir. İlave şeker mi, yoksa meyveden gelen ya da doğal şeker mi? Normalde 2.000 kcal bir diyet, en fazla 90 g şeker içermelidir. Bu oranı geçmeyecek şekilde günlük şeker tüketimimiz olmalıdır. Tabii burada unutmamak gerekir ki yediğimiz her ürün doğal olarak şeker içermektedir.

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