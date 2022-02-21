Türkiye Gazetesi

Sigarayı bırakmak isteyenler arasında popülerleşen nikotin alma yöntemi elektronik sigara ya da e-sigaralar üzerine yapılan araştırmalar elektronik sigaranın zararlı etkilerini ortaya koydu. E-sigara ile ilgili araştırmalar yapan Uzm. Dr. Nadir. Moustafa sonuçları paylaştı. Elektronik sigarada kullanılan sıvı içerisine konulan birçok kimyasalın insan sağlığı açısından çok tehlikeli olduğunu kaydeden Dr. Moustafa, “2020 yılında Amerika'da yapılan bir çalışmada 2 bin 807 kişinin e-sigaranın neden olduğu akciğer hasarı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve 68 kişinin öldüğü bildirildi. (E-cigarette or Vaping Use-Associated Lung Injury (EVALI), The Lancet 2020). Bu çalışmada hasta olan kişilerin çoğunluğu (yüzde 83), E vitamini asetat gibi yağlarla formüle edilmiş tetrahidrokannabinol (THC) veya kannabidiol (CBD) içeren ürünler kullanıldığını; geri kalan yüzde 17‘nin sadece rutin olarak E vitamini asetat ile karıştırılmayan nikotin ürünleri rapor edildi” diye konuştu.

ELEKTRONİK SİGARA YERİNE NİKOTİN SAKIZI KULLANIN

Elektronik sigaranın sağlığa zararlı olduğunu yineleyen Dr. Moustafa, “Kimyasal olarak meydana gelen akut akciğer hasarı, elektronik sigaranın zararlarını açıkça ortaya koymaktadır. Elektronik sigara, zararsız diye düşünülmemelidir. Hekimler hastalarını elektronik sigara içiminden vazgeçirmelidir. Sigarayı bırakmak için nikotin ürünleri kullanıyorlarsa, elektronik sigara sıvılarının toksikolojik incelemeleri tamamlanana kadar diğer nikotin ürünlerini (sakız vb) kullanmaları daha faydalı olacaktır” sözlerine yer verdi.

Doktorun tek bir sözü ile çayı ve sigarayı bıraktı Elazığ’da bulunan 75 yaşındaki Ahmet Çetin doktorun tek bir sözüyle 40 yıl önce çay ve sigara içmeyi bıraktı.