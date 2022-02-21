Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Şubat tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter hesabında paylattığı haritaya göre, “5-11 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında” deyip paylaştı.

İllere göre haftalık vaka haritası

Bakan Koca geçne haftaya göre vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı. Koca paylaşımında, "5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun" ifadelerini kullandı.

Vaka sayısı en çok artan iller

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