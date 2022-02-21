Türkiye Gazetesi

Soğan ve sarımsak, doğal ilaç görevi gören iki yararlı sebze… Prof. Dr. Ercan, bu iki sebzenin C vitamini deposu olduğunu ifade etti. Sağlıklı yaşamın dengeli ve sağlıklı beslenmeden geçtiğini dile getiren Ercan, sebze ve meyvelerin beslenmede önemli rolü oynadığına dikkat çekti.

İKİSİ DE SAĞLIK DEPOSU

Pişmiş ya da çiğ olarak tüketilebilen soğan ve sarımsağın, düzenli olarak tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Ercan, şunları kaydetti:

"Soğan ve sarımsak bizim geleneksel beslenmemizde önemli yer tutuyor. Bizim yemek kültürümüzde soğansız ve sarımsaksız çok az yemek vardır. Salatalarda bol bol soğan kullanırız. Sarımsaklı yoğurt tüketiriz. Soğan ve sarımsak içerdikleri vitamin ve minerallerle bir sağlık deposudur.

HASTALIKLARA KARŞI DA KORUYUCU

Soğan, antibiyotik özelliğinden dolayı sarımsak da antiseptik özelliğinden dolayı bağışıklık mekanizmasını güçlendirir. Soğan ve sarımsağı düzenli olarak tüketmek sağlık açısından bize fayda sağlar. Bağışıklık sisteminin güçlü kılmasından dolayı pek çok hastalığa karşı koruyucu özelliği vardır."

Soğan neden göz yakar? Merak edilen soru tarih oluyor Yemek yapmaya hazırlanırken sıklıkla soğan neden ağlatır, merak edilir. Çoğu zaman yemek yapmayı eziyet haline getiren göz yaşarması ABD'li bir firmanın melezleme yoluyla ürettiği göz yakmayan soğanlar ile artık tarihe karışıyor.

Adeta doğal antibiyotik: Sarımsaklı süt birçok hastalığa şifa oluyor Sarımsaklı süt, sağlığına doğal yollarla katkı sağlamak isteyenlerin vazgeçilmez karışımlardan biri. Astımdan kalp sorunlarına kadar birçok hastalığa çare olan ve adeta doğal antibiyotik etkisi gösteren bu kürü evde kendiniz de kolayca hazırlayabilirsiniz.