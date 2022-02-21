Türkiye Gazetesi

İçeriğinde bol miktarda vitamin ve mineral barındıran ejder meyvesinin popülerliği son yıllarda arttı. Ana vatanı Vietnam olan bu meyve; pitaya, dragon fruit, çilek armudu ve kaktüs meyvesi gibi isimlerle de bilinir. Ejder meyvesi hakkında ejder meyvesinin faydaları, ejder meyvesi nasıl yenir, nasıl soyulur gibi sorular Google’da sıklıkla araştırılan konular arasına yer alır. Sizin için tüm bu sorulara cevap niteliğinde bir içerik hazırladık.

EJDER MEYVESİNİN FAYDALARI NELER?

- B, C vitaminleri yönünden zengindir. İçeriğinde bulunan yüksek miktardaki kalsiyum, kemikleri güçlendirir.

- Bol miktarda lif içeren ejder meyvesi bağışıklığın güçlenmesine katkı sağlar, kalp damar hastalıklarının önüne geçer.

- Kan şekerini dengeleyen bu meyve diyabet hastaları için de önerilir.

- Ejder meyvesi, bağırsak hareketlerini düzenlediği için kilo vermeye yardımcı olur. Zayıflama sürecinde olanlar ara öğünlerinde güvenle tüketebilir.

- Cilt kuruluğunu tedavi eden bu meyve aynı zamanda içeriğindeki potasyum sayesinde göz sağlığını da korur.

- Ejder meyvesi kan basıncını düşürür, yüksek tansiyon riskini önler. Düzenli tüketildiğinde vücudu hastalıklardan korur.

Ejder meyvesinin tadı kivi ve armudun karışımına benzetiliyor.

EJDER MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

- Ejder meyvesi ile nefis içecekler hazırlayabilirsiniz. Bu şahane meyveyi başka meyvelerle karıştırıp lezzetli bir kokteyl hazırlayabilirsiniz.

- Ejder meyvesinin içine limon ekleyerek hafif mayhoş bir tat elde edip lezzetini ikiye katlayabilirsiniz.

- Mutfakla aranız iyiyse ejder meyvesini tatlı yaparken de kullanabilirsiniz. Ejder meyvesi nasıl tüketilir sorusuna klasik yöntemler haricinde bir öneri arıyorsanız bu yöntemi çok seveceksiniz. Ejder meyvesini kullanarak farklı soslar hazırlayabilir, bu sosları tatlılarınızla birleştirerek ortaya müthiş lezzetler çıkartabilirsiniz. Ejder meyvesi ile hazırlanan sos cheesecake üzerine çok yakışır.

-Hem sağlıklı hem de doyurucu olan ejder meyvesini salatalarınıza da ekleyebilirsiniz. Farklı bir aroma katmak için aşırıya kaçmamak şartıyla bir parça ejder meyvesini doğrayarak salatalara ilave edebilirsiniz.

Tropik bir meyve olan ejder meyvesinin kabuklarından çay da yapılabilir.

EJDER MEYVESİ NASIL SOYULUR, YENİR?

Ejder meyvesini soymak için ilk olarak ortadan ikiye bölmek gerekir. Bu sayede yenecek olan beyaz etli kısım ortaya çıkar. Bir yemek kaşığını meyvenin kabukları etrafında gezdirmek içindeki kısmın gevşeyerek kaşığa doğru gelmesine yardımcı olur. Elde ettiğiniz kısmı aromasını tam anlamıyla almak için sade bir şekilde yiyebilirsiniz. İçi beyaz olan ejder meyvesi daha yaygındır ancak içi kırmızı olan ejder meyvesi de vardır. Her ikisinin de tadı aynıdır.

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