Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun açıklandığı güncel Covid-19 tablosu yayımlandı. Tabloda vaka sayısının düşüş eğiliminde gittiği görülürken konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Biz aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19’a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın” dedi.

268 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklanan 24 saatlik verilere göre, 85 bin 26 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 268 oldu. Bir günde toplam 461 bin 513 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 94 bin 402 olarak kaydedildi.



Bakan Koca tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,96 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,85 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 999 bin 620’ye yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Variola virüsünün neden olduğu çiçek hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19’a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın” dedi.

Koronavirüs 1 yıl sonra bile kalbi etkiliyor Virüsün kalp hastalıklarına yol açması için enfeksiyonun hafif ya da ağır geçirilmiş olmasının önemi yok. Covid-19 uzun dönemde hem yaşlılarda hem de gençlerde kalp hastalıkları riskini yüzde 85’e kadar artırıyor.

Koronavirüs geçse de sırt ağrıları geçmiyor Pandemide insanlar birçok yönden olumsuz etkilendi. Koronavirüs nedeniyle hastanelere başvuran hastalarda baş ağrısından unutkanlığa kadar birçok problemin görüldüğünü belirten uzmanlar, sırt ağrısı şikayetinin ise en önde olduğuna vurgu yaptı.