Türkiye Gazetesi

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Araştırmacılar, ortalama yaşı 63 olan kontrol gruplarının nörobilişsel zayıflama, stres, kaygı ve uyku bozukluğuyla depresyona dair çeşitli verilerini bir yıl süreyle inceledi. Bilim insanları, araştırmada, Covid-19 olanların olmayanlara göre akıl sağlığının bozulma riskinin yüzde 60 daha fazla olduğunu tespit etti. Araştırmada, akıl sağlığının bozulma riskinin Covid-19 tedavisi için hastaneye kaldırılanlarda daha yüksek olduğuna dikkati çekti. Araştırmacılar, Covid-19'u atlatanların akıl ve ruh sağlıklarıyla mücadele etmenin Covid-19 salgını sonrası öncelikli konular arasında olması gerektiği konusunda uyarıyor.

Omicron etkisi: Vatandaşlar Covid-19’u hafife alıyor Yoğun bakım servisinde görev yapan Prof. Dr. Mehmet Uyar, Omicron varyantının baskın hale gelmesiyle toplumda koronavirüs salgınının hafife alındığının altını çizdi, konuyla ilgili vatandaşlara uyarı yapmayı ihmal etmedi.