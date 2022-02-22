Türkiye Gazetesi

Birçok kişi tarafından henüz bilinmeyen sandaloz sakızı tozu, kişilerin hızlı yağ yakmasını sağlarken, kilo problemine de çözüm oluyor. Bu kapsamda Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik yağ yakıcı ve iştah kapatıcı özelliği ile bilinen doğal kür tarifini paylaştı.

MALZEMELER

Bir tatlı kaşığı sandaloz sakızı tozu

Bir yemek kaşığı elma sirkesi

İki yemek kaşığı limon

Bir tatlı kaşığı tarçın

Bir su bardağı su (ılık)

HAZIRLANIŞI

Malzemeleri cam bir bardağa koyun ve tüm malzemeleri içine katın. Sabah ve akşam olmak üzere hazırladığınız karşımı günde 2 defa tüketebilirsiniz.

Sandaloz sakızının özellikle elma sirkesi ile birlikte tüketilmesi gerekiyor. Metabolizmayı hızlandıran bu karışım, yağ yakıyor ve iştah kapatıyor. Ancak yeme, içme düzenine de mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Mide problemi olan kişilerin mutlaka doktor kontrolü eşliğinde alması gerekiyor.

SANDALOZ SAKIZININ FAYDALARI

Sandaloz sakızı vücuttaki bakterileri yok eder, vücudun virüslerden arınmasını sağlar.

Ağrı kesici olarak kullanılabilir. Mide ağrısı ve baş ağrısını dindirmek için doğal bir üründür.

Tansiyon düşürücü etkisi mevcuttur. Ayrıca bağırsakları çalıştırır.

Kilo verdirir, zayıflamak isteyenlerin tercihidir.

Metabolizmayı hızlandırarak vücuttaki yağların yakılmasına yardımcı olur.

Uzmanı cevap verdi: Uyurken kilo vermek mümkün mü? Uykuda vücudun yağ yakabileceğini belirten Uzman Diyetisyen Gonca Akın, “Uykudayken insan daha çok kalori harcar ve uykuya dalmadan önce tüketilen süt ve yoğurt gibi proteinler; gece boyu metabolizmanın çalışmasına destek olur” açıklamasını yaptı.

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