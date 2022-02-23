Türkiye Gazetesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Doktor E.E., hastasının ilacını yazmak için rapor istemesi üzerine kafası birçok kez masaya ve duvara vuruldu, boğazına ve yüzüne oturularak darp edildi.

ŞİDDET SUÇLULARINI GÖZÜMÜZ UZUN SÜRELER GÖRMEYECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olay üzerine sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir.”

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