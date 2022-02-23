Türkiye Gazetesi

Düşük kalorisi sayesinde diyetlerde gönül rahatlığıyla tüketilebilen maydanoz, içerdiği vitaminlerle de dikkat çekiyor. Peki, maydanozun faydaları nelerdir? Maydanoz suyu ne işe yarar, zayıflatır mı? Maydanoz suyu nasıl yapılır? Konuyla ilgili merak edilenler hakkında Diyetisyen Sinem Türkmen bilgi verdi.

MAYDANOZUN BESİN DEĞERLERİ

Maydanoz yeşil yapraklı, baharatlı türde bir bitkidir. Kokusu ve tadında yoğun bir aroma bulunmaktadır. Salatalarda, yemeklerin üzerinde süs olarak ya da smoothie şeklinde tüketilebilir Yemeklerin yanında garnitür olarak da kullanılabilen maydanoz vücut için vazgeçilmez bir besindir. Yemeklere hem sağlık hem de lezzet katar. Maydanozun 100 gramında 36 kalori, 56 mg sodyum, 554 mg potasyum, 133 mg kalsiyum, 133 mg C vitamini, 50 mg magnezyum vardır.

MAYDANOZ SUYU KİLO VERDİRİR Mİ?

Pek çok kişi internetten yaptığı araştırmalarda maydanoz ile ilgili yanlış bilgiler edinebilmektedir. Örneğin maydanoz suyunun kilo verdirdiğine dair bir inanış da bulunmaktadır. Hatta pek çok detoks programında maydanoz suyu da yer almaktadır. Ancak maydanozu tüketirken de aşırıya kaçmamak önemlidir. Çok miktarda maydanoz tüketilirse vücuttan çok miktarda sıvı atılır. Aşırı miktarda maydanoz suyu içmek sıvı kaybına neden olabilir. Yağ atılmadığı sürece zayıflama söz konusu olmaz. Maydanoz detoksu, vücuttaki ödemin atılmasına fayda sağlar. İhtiyaca göre maydanoz limon kürü de yapılabilir. Ancak çok miktarda tüketilmemesi gerekir. Maydanoz kürü ihtiyacına beslenme ve diyet uzmanı gereken tahlilleri yaptıktan sonra karar verir.

Yapısında bol miktarda lif ve C vitamini bulunan maydanoz çiğ yenildiğinde ya da kaynatılıp suyu içildiğinde vücuttaki ödemin atılmasında çok etkili.

MAYDANOZUN FAYDALARI

-Maydanozun diyetlerle birlikte kullanılmasının yanında pek çok faydası vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

-Yarım su bardağı maydanoz; günlük A vitamininin yüzde 108'ini, C vitamininin yüzde 53'ünü, K vitamininin yüzde 547'sini, folatın yüzde 11'ini, potasyumun yüzde 4'ünü karşılar.

-Kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı için gerekli olan K vitamini açısından da zengindir. Maydanoz muhteşem bir A ve C vitamini kaynağıdır.

-Antioksidan özelliklere sahiptir.

-Kalorisi düşüktür, kilo verme diyetlerinde gönül rahatlığıyla yenebilir. Maydanoz kemik sağlığını destekler.

-Kanserle savaşan maddeler içerir. Maydanoz, antikanser etkileri olabilecek bitki bileşikleri içinde barındırır.

-Maydanoz, kalp sağlığını iyileştirebilecek bir bitkidir. Örneğin, günlük ihtiyacın %11'ini sağlayan 1/2 fincan (30 gram) ile iyi bir B vitamini folatı kaynağıdır. Diyet folatının yüksek alımı, belirli popülasyonlarda kalp hastalığı riskini azaltabilir.

-Kemiklerin sağlıklı ve güçlü kalması için bazı besinlere ihtiyacı vardır. Maydanoz da kemik sağlığı için gereken K vitaminini içerir. Yarım su bardağı, 30 gram maydanozda günlük K vitamininin yüzde 547'sini almak mümkündür.

-Maydanoz antibakteriyel faydalara sahip olabilir. Maydanoz ekstraktının antibakteriyel özelliklere sahip olduğu test tüpü çalışmalarında gösterilmiştir. Yine de daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

-Maydanoz bağışıklık sistemini güçlendirir. İçindeki A, C, K vitaminleri bağışıklığı desteklemektedir.

-Araştırmalara göre maydanoz diyabetli kişilerde kan şekeri düzeyini düşürebilir.

-Maydanozun idrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Böbrek taşı gibi sorunlarda faydası dokunabilir.

-Maydanoz diş ve diş etlerini korumakta; ağız kokusunu gidermektedir.

-Ciddi bir hastalık nedeni yoksa mide bulantısına karşı iyi gelir. Ayrıca gaz da giderir.

-Maydanoz cildi tazeler, gençleştirir, güzelleştirir. Vücuttan zararlı kimyasal maddeleri uzaklaştırdığı için bunu yapar.

ZAYIFLATAN MAYDANOZ SUYU TARİFİ

10-15 dal taze maydanoz yaprağı ve bir limonun kabukları 2 bardak suyun içine konulur. 2 dakika kaynatıldıktan sonra demlemeye bırakılır. 5 dakika demleme sonrasında süzülüp içilir. Maydanoz suyu içenler genellikle kilo verdiğini iddia eder. Ancak kilo vermenin sadece bu tür kürlerle değil, sağlıklı beslenme ve egzersiz düzeniyle gerçekleşeceği unutulmamalıdır.

Maydanoz kelliği önlüyor mu? Rusya'da yapılan bir araştırma maydanozun faydalarına bir yenisini daha ekledi.

Maydanoz suyunun fazlası hasta ediyor Uzman Diyetisyen Işın Sayın, maydanoz suyunun kilo verme diyetlerinde bilinçsizce kullanılmasının hasta ettiğini vurguladı.