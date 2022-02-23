Türkiye Gazetesi

“Tiroid nodülleri nedir, neden olur” gibi sorular sıklıkla aranıyor. Uzmanlar özellikle kadınlarda olmak üzere toplumda yaygın olarak görülen tiroid hastalıklarında erken teşhis ile riskli durumun ortadan kaldırılabileceğini söylüyor.

NODÜLLERDEN BAZILARI KANSER POTANSİYELİ TAŞIYABİLİR

Tiroid hormonları fazla çalışıyorsa zayıflama, sinir, çarpıntı gibi belirtiler gözlemlenirken düzenli çalışmamasının kilo problemine neden olabileceğini belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları doktoru Uzm. Dr. Emrah Yerlikaya, şöyle konuştu:

“Tiroid biyopsisinin halk arasında bilinenin aksine vücuda herhangi bir zararı yoktur. Olan nodülü kötüleştirmez ve kanserli nodülü yaymaz. Tiroid biyopsisi poliklinikte lokal anestezi ile yapılabilen basit bir işlemdir. Tiroid nodülleri farklı yapıda ve farklı büyüklükte olabilmektedir. Tiroid nodülleri özellikle kadınlarda sıklıkla görülürken, iyot eksikliği olan kişilerde, radyasyon maruziyeti olan kişilerde ve genetik yatkınlığı olanlarda daha sık görülmektedir. Birçok kişide görülen bu nodüllerin bir kısmı zararsız ve iyi huylu olabildiği gibi bir kısmı da kanser potansiyeli taşıdığından dolayı önem arz etmektedir” şeklinde bilgi verdi.

BOYUNDA ŞİŞLİK VE ELE GELEN KİTLEYE DİKKAT

Boyun bölgesinde ağrı, nefes almada güçlük, boyunda şişliğin tiroid belirtileri arasında olduğunu belirten Uzm. Dr. Emrah Yerlikaya, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tiroid nodüllerinin belli başlı bazı belirtileri şu şekilde gözlemlenmektedir. Boyunda şişlik ve ele gelen kitle, seste kısıklık ve çatallaşma yaşanması, nefes almada ve yutmada güçlük, boyun bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi tiroid nodüllerinin belli başlı belirtileri arasındadır. Aynı zamanda hormon salgılayarak tiroid hormonlarının seviyelerinin yükselmesine ve bu yükselen hormon seviyelerinin neticesinde çarpıntı, terleme, kilo kaybı, sinirlilik, kalp ritim bozuklukları ve kemik erimesi gibi bir takım ilave sorunlara da neden olmaktadır. Bu şikayetlerle gelen hastaların değerlendirilmesinde ilk olarak tiroid fonksiyon testleri ve ultrasona bakılmaktadır. Tiroid fonksiyon testi sonuçlarında bir bozukluk varsa özellikle yükselme saptanırsa bu tür hastalarda ileri tetkik olarak sintigrafi de isteyebilmekteyiz” dedi.

ÇEKİLEN ULTRASON İLE NODÜLLER TESPİT EDİLEBİLİR

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları doktoru Uzm. Dr. Emrah Yerlikaya, son olarak şunları söyledi:

“Tiroid ultrasonu nodülleri saptamada isteyeceğimiz ilk testlerden biridir. Tiroid ultrasonuyla bazı nodüllerin şüpheli ve iyi huylu olduğunu düşündüren özellikler saptanabilmektedir. Nodülün sınırlarının düzenli olması, ekojenitesinin artmış olması genelde iyi huylu nodüller olarak belirlenir. Nodül sınırlarının düzensiz olması, ekojenitesinin düşük olması, içerisinde mikrokalsifikasyon ve merkezi kanlanmanın artmış olması genellikle kötü huylu olduğunu düşündüğümüz nodüllerde görülmektedir. Yine sintigrafi ile tetkik ettiğimiz sıcak diye tabir ettiğimiz fonksiyon gösteren nodüllerde kanser riski çok düşüktür. Şüpheli olduğu düşünülen nodüllere mutlaka biyopsi yapılarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Biyopsi de bu nodüller iyi huylu olarak ya da şüpheli ve manin saptanabilmektedir. Şüpheli ve manin olarak saptadığımız nodüller için cerrahi müdahale önermekteyiz. İyi huylu olduğunu düşündüğümüz nodülleri düzenli yapılan tetkikler ve kontrollerle takip etmekteyiz.”

Anne olmak isteyen tiroidine baktırsın Tiroit bezinin az çalışmasına bağlı olarak tiroit hormonlarının az salgılanması anlamına gelen hipotiroidinin sinsi, sessiz ve yavaş gelişen bir hastalık olduğunu, bu nedenle sıklıkla gözden kaçtığını söyleyen iç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Ömer Akyürek, özellikle gebelik planlayan kadınlar için tiroit değerlerinin önemli olduğunu söyleyerek “Gebelerde ve gebelik planlayan kadınlarda mutlaka tiroit fonksiyonuna bakılmalıdır” dedi.

Tiroid nodüllerine karşı düzenli takip uyarısı Tiroid kanserinin nodül olarak oluştuğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Erdal Kan “Nodüllerin önemli bir bölümü iyi huyludur ancak kanser riskine karşı yakın takip gerektirir. Çarpıntı, kilo kaybı ve terleme nodül belirtisi olabilir” dedi.