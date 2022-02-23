Türkiye Gazetesi

Araştırmadaki kişilerin 1.498’i ilk çocuklarını 20-23 yaşları arasında, 1.033’ü 24-25 yaşlarında, 1.513’ü de 26-36 arasında dünyaya getirmişti. Araştırmacılar 18 sene sonra sağlık kayıtlarını incelediklerinde bunlardan 243’ünün öldüğünü belirledi. Ölümlerin yarıdan fazlası genç annelerde, üçte biri de üçüncü gruptakilerdeydi.

GENÇ ÇOCUK SAHİBİ OLAN KADINLARDA ÖLÜM ORANI DAHA AZ

Ölüm sebeplerini de inceleyen araştırmacılar, ilk çocuklarını doğurmalarından 18 sene sonra kalp damar hastalıklarından kurtulma oranlarının genç annelerde yüzde 97,3; 20’li yaşlarının ortalarındakilerde yüzde 99,6 ve daha ileri yaş grubundakilerde yüzde 98,7 olduğunu tespit etti. Genel ölüm sebeplerine bakıldığında da hayatta kalma oranları şöyle gerçekleşti: Genç annelerde yüzde 91,1; orta grupta yüzde 96,4 ve daha ileri yaş grubunda yüzde 95,2.

İLK ÇOCUK İÇİN EN İDEAL YAŞ 24- 25

Maturitas dergisinde yayımlanan araştırma raporunu kaleme alan Profesör Sangshin Park, ilk çocuğu doğurmak için en uygun yaşın 24-25 olduğunu belirtti. Genç annelerin sağlıklarının, içinde bulundukları düşük sosyo-ekonomik durum sebebiyle genelde kötü olduğunu belirten Park, ileri yaşta doğum yapanlarda ise hayat beklentisini olumsuz etkileyen obezite ve depresyonun daha çok görüldüğünü, bunların hamileliğin fiziksel etkilerini de daha zor atlattıklarını ifade etti.

Sandığınızdan daha tehlikeli: Hamilelikte grip bebek ölümlerine neden olabilir Hamilelikte geçirilen gribin vücuttaki bazı etkileri dolayısıyla ilerleyen haftalarda erken doğum, düşük, anne karnında ölüm gibi sonuçlara neden olabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan, anne adaylarına uyarılarda bulundu.

Covid-19'a yakalanan hamilelerde riskli doğum ihtimali artıyor ABD'de yapılan bir araştırma sonuçları endişeye neden oldu. Çalışmada, Covid-19'a yakalanan hamilelerin riskli doğumla karşı karşıya kalma ihtimalinin yüksek olabileceği tespit edildi.