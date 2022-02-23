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Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi
23.02.2022 - 17:48 | Son Güncelleme: 23.02.2022 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir." denildi.
Etiketler : Bilim Kurulu Toplantısı,
828831 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/828831.aspx
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