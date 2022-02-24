Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Toplam 188 ülkeden toplanan verilerle yapılan ve sonuçları ünlü Lancet Tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kilolu veya obez kişi sayısı son 30 yılda 857 milyondan 2,1 milyara yükseldi. Dünyanın başına dert olan obezitenin temelinde aşırı gıda tüketimi ve hareketsizlik yatıyor.

Yiyeceklerin sadece fiziksel açlığı değil, psikolojik açlığı da giderdiğini vurgulayan uzmanlar “Yemek yemek, özellikle duygularını sağlıklı yönetmekte güçlük çeken kişiler için fiziksel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp problemlerden kaçış noktası hâline gelebilir. Kilo vermekte zorluk çekiyorsanız psikolojik destek alın” uyarısında bulunuyor.

Bilimsel çalışmalara göre kişinin ihtiyacının üzerinde yemek yeme sebebinin yüzde 75 oranında duygusal duruma bağlı olduğunu söyleyen Psikolog Dr. Feyza Bayraktar “Kişiden kişiye değişmekle birlikte duygusal yeme hâli, stresi sağlıklı şekilde yönetememek, yeterli sosyal desteğin olmaması, insanın sürekli kendi kendini eleştirmesi gibi birçok farklı psikolojik sebebe bağlı olabilir” dedi.

SUÇLULUK DUYGUSUNA SEBEP OLUYOR

Aşırı yemenin kişiyi bir kısır döngüye soktuğunun altını çizen Dr. Bayraktar “Kişinin can sıkıntısı, gerginlik, üzüntü veya yalnız hissettiği anlarda yemek yemeye yönelmesi sadece kilo almasına sebep olmuyor, psikolojisini de bozuyor. Duygusal yeme, önce insanın yemeğe ve karnındaki doluluğa odaklanmasına, böylece içinde bulunduğu sıkıntılı duygu hâlinden uzaklaşmasına sebep oluyor. Sonrasında ise, kişi çoğunlukla pişmanlık ve suçluluk hissediyor ve buna bağlı olarak yine yiyor. Evde yalnızken sürekli bir şeyler atıştırmak, mide iyice dolmadan yatağa gidip uyuyamamak zamanla alışkanlık hâline geliyor” diye konuştu.

YEME BOZUKLUĞU ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR

21-27 Şubat’ın Yeme Bozuklukları Farkındalık Haftası olduğunu hatırlatan Dr. Feyza Bayraktar, aşırı yemek yeme isteğinin de, hiç yemek yiyememe durumu anlamına gelen Anoreksiya nervoza, Bulimiya nervoza gibi bir yeme bozukluğu olduğunu belirterek “Yeme bozukluğunun temelinde insanın kilosuna olması gerektiğinden daha fazla anlam yüklemesi, zihnin sürekli kilo ve yemekle meşgul olması, yemek yemenin ya da yememenin üzüntü, can sıkıntısı, acı gibi duygularla baş etmek için bir araç olarak kullanılması yatar. Yemek bozukluğu sağlığı ciddi derecede tehdit eden ve hatta ölümle sonuçlanabilen durumlara sebep olabilir” açıklamasını yaptı.



Kilolu veya obez kişi sayısı son 30 yılda 857 milyondan 2,1 milyara yükseldi

SÜREKLİ DİYET YAPAN ANNENİN ÇOCUĞU OBEZ OLUYOR

Yeme bozukluğunun tohumlarının çocukluk çağında atılıp çoğunlukla ergenlik ya da genç yetişkinlik döneminde ortaya çıktığına dikkat çeken Dr. Feyza Bayraktar, okul ya da iş değiştirme, evlenme, boşanma gibi hayat değişimlerinin yeme bozukluklarını tetikleyebileceğini söyledi.

Duyguların özgürce ifade edilmesine izin verilmediği ve yargılandığı aile ortamlarında büyüyen kişilerde, yeme bozuklukları görülme oranının daha yüksek olduğunu belirten Bayraktar “Aile içinde sürekli diyet, kilo ve yemek konuşulması da yeme bozukluklarına sebep olabilir” dedi.

ÇOCUĞU ŞEKERLE ÖDÜLLENDİRMEYİN

Özellikle yüksek karbonhidrat, yağ ve şeker içeren besinler, beyindeki ödül mekanizmasını devreye soktuğundan, haz vererek zamanla bağımlılığa dönüşebiliyor. Sınavda başarılı olan bir çocuğu çikolata ile ödüllendirmek ya da üzgün bir çocuğu şekerle teselli etmek, çocuğun bir yetişkin olduğunda bile kendisini her ödüllendirmek istediğinde ya da her üzüldüğünde yemeğe yönelmesine sebep oluyor.

Herkese obezite ameliyatı yapılmaz Diyet ve egzersizle zayıflamayı başaramayan aşırı kilolu kişilerin başvurduğu obezite ameliyatlarının sayısı giderek artıyor. Ancak, başarı için hastanın mevcut kilosu ve psikolojisi, yöntem seçimi ve yeni bir hayat tarzının düzenlenmesi önem taşıyor.

Obezite artıyor: 41 milyon çocuk tehlike altında Genel Cerrahi Obezite ve Metaboli Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Evren Dilektaşlı, 5 yaş altı çocuklarda fazla kiloluların oranının yüzde 10,9 oranında olduğunu ve bu sayının dünyada 41 milyon çocuğa karşılık geldiğinin altını çizdi.