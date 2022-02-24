Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Diyalizle hayata bağlanan Alijali’nin, durumu ağırlaşınca Libya’daki doktorları böbrek nakli yapılması gerektiğini söyledi. Yapılan testler sonucunda ağabey Adnan Alijali’nin nakil için uygun olduğu görüldü. Yaptıkları araştırmalarda Türkiye’nin böbrek naklindeki başarılı ülkeler arasında yer aldığını belirleyen iki kardeş, Türkiye’nin yolunu tuttu.

"HİÇ YABANCILIK ÇEKMEDİM"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi genel cerrahi doktorları tarafından yapılan nakil sonucunda sağlığına kavuşan Majad Abduljalil Alijali “Libya’dayken dünyada en iyi böbrek nakli yapan ülkeler arasında Türkiye'nin olduğunu duymuştum. Kardeşimle beraber Türkiye’ye gelerek böbrek nakli ameliyatı oldum. Burada geçirdiğim süre boyunca hiç yabancılık çekmedim. Şimdi diyalizden kurtulmuş olarak ülkeme döneceğim” dedi.

Kristal çocuk çifte nakille hayata tutundu Karaciğerinde enzim yetmezliği sebebiyle organlarında oksalat kristalleri biriktiği için böbreklerini kaybeden Kazak vatandaşı 12 yaşındaki Azat, annesinden alınan karaciğer dokusu ve böbrekle hayata tutundu. Aynı anda gerçekleştirilen ve nadir bir teknikle yapılan çifte nakille sağlığına kavuşan Azat, sedyede geldiği Türkiye’den ülkesine yürüyerek döndü.

Gürcistanlı ve Sırbistanlı hastalara Türkiye'de çapraz nakil Gürcistanlı ve Sırbistanlı iki böbrek hastası, kendi yakınlarının böbrekleri uymayınca birbirlerinin yakınlarından yapılan çapraz nakille Türkiye’de sağlığına kavuştu.