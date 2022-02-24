Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan Ürey ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof. Dr. Afsun Şahin, Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) tarafından verilen “EIC Geçiş” desteğini almaya hak kazandı. 2 milyon avroluk destek fonu, Prof. Dr. Hakan Ürey ve Prof. Dr. Afsun Şahin’in birlikte yürüttüğü “Katarakt Ameliyatları Öncesi Kullanım İçin Holografik Görme Testi Cihazı Geliştirilmesi” projesi kapsamında verildi.

ALANINDA DÜNYADA BİR İLK

Holografik görme testi cihazı, katarakt hastaları ve gözü sağlam olup da gözlük kullanmak istemeyen 50 yaş üzeri kişiler için önem taşıyor. Hastalar, cihaz sayesinde ameliyat sonrası nasıl göreceklerini önceden deneyimleyerek, uygun lensi seçmenin yanı sıra ameliyat kararını da daha rahat alabilecek. Bu alanda dünyada bir ilk olan cihaz aracılığıyla holografik görüntü oluşturma tekniği sayesinde tek gözle bile 3 boyutlu görüntü sağlayabiliyor.

Ayrıca kataraktın sebep olduğu “buzlu cam ardından bakma” etkisine rağmen, hastaların retinasında net bir görüntü oluşturulabiliyor.

Göz tansiyonuna dikkat: Kalıcı görme kaybına neden olabilir Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, göz tansiyonu (glokom) tanısı konulduktan sonra kaybedilen görme yetisinin yerine gelmediğinin altını çizdi, hastalıkta erken tanının önemli olduğuna dikkat çekti.