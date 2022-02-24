Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

California Üniversitesindeki bilim adamları, bir hafta boyunca hareket takip cihazları takmaları istenen 5.500 kadını izledi. Sonuçlar, günde en az 4 saat 'günlük yaşam hareketi' yapmanın kadınların kalp krizi veya felçten ölüm riskini neredeyse üçte iki oranında azalttığını gösterdi.

Bu kadınların kardiyovasküler ölüm riskinin günde iki saatten az ev işi yapanlara kıyasla yüzde 62 daha düşük olduğunu buldular.

Sigarayı bırakanlarda kalp krizi riski yarı yarıya düşüyor Sigaranın bırakılmasının üzerinden bir yıl geçmesi durumunda kalp krizi riskinde yarı yarıya azalma görüldüğü bildirildi.

'Kırık kalp sendromu' pandemide 10 kat arttı Daha çok 50 yaş üstü kadınlarda görülen, stres ve üzüntüden kaynaklanan 'kırık kalp sendromu' koronavirüs salgını sırasında 10 kat arttı.