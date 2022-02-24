Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Prestij kaybeden tütün endüstrisinin yeni ürünlerle sahneye çıktığını söyleyen Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek, gençlerin ve ergenlerin büyüklerin sigarasını içmek istemediğini belirterek “Endüstri yeni nesilleri kazanmak için flash bellek veya cep telefonu benzeri elektronik aksamı olan, duman saçmayan ürünler sunuyor. Genç nüfusu ile Türkiye tütün firmaları için her zaman çok çekici oldu. 2017’de ülkemize girmeyi başaramayan ısıtılmış tütün ürünleri yeniden farklı oyunlarla kapıları zorluyor” dedi.

Elektronik sigara tehlike saçıyor Amerika’da yapılan bir araştırma elektronik sigaranın tüm zararlarını ortaya koydu. Sigara bırakmak isteyenler arasında popülerleşen e-sigaranın içerisine konulan sıvıdaki kimyasal maddelerin insan sağlığı için çok tehlikeli olduğu kaydedildi.

Sigarayı bırakanlarda kalp krizi riski yarı yarıya düşüyor Sigaranın bırakılmasının üzerinden bir yıl geçmesi durumunda kalp krizi riskinde yarı yarıya azalma görüldüğü bildirildi.