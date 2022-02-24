Türkiye Gazetesi

Hipertansiyon sorunu yaşayan kişilerin sayısı her geçen gün artarken hipertansiyon nedir, hipertansiyon belirtileri, hipertansiyon tedavisi, hipertansiyonu olanlar ne yapmalı gibi konular da Google’da sıklıkla araştırılan konular arasına girdi. Yüksek tansiyon problemine ilişkin merak edilenleri ise İç Hastalıkları uzmanı Dr. Ali Öztürk açıkladı.

HİPERTANSİYON NEDİR?

Normal değerlerinin üstünde olan kan basıncına hipertansiyon denir. Normal olarak kabul edilen değerler büyük tansiyon 140 mmHg, küçük tansiyon için ise 90 mmHg olarak ifade edilmektedir. Kalpten pompalanan kan miktarı ile birlikte damarların göstermiş olduğu direnç sonu kan basıncı oluşmaktadır.

HİPERTANSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

- En önemli belirtiler arasında baş dönmesi, kulak çınlaması, baş ağrısı, bulantı, kusma, burun kanaması ve çarpıntı vb. şikayetler oluşmaktadır.

- Vücutta ihtiyaç duyulan kan basıncının çeşitli sebeplerden dolayı aniden yükselmesi ve bu durum sonucunda kişiyi dirençsiz bırakması ile kendisini göstermektedir. Ani ve şiddetli belirtiler ile ortaya çıkarken, bazı durumlarda hissedilmesi oldukça yavaştır.

- Ani bir tansiyon yükselmesi ile oluşan belirtiler; şiddetli baş ağrısı, denge bozukluğu ve baş dönmesidir. Bu belirtilerin yanı sıra göğüs kafesinde hissedilen sıkışma, çarpıntı, kalpte hissedilen ağrı ve kalp atış hızında yükselme görülebilmektedir.

- Hasta çoğu zaman hareket edemeyecek duruma gelebilmekte ve hissedilen kulak çınlamaları ile birlikte kalbin attığı her anı duyuyormuş hissi ortaya çıkmaktadır. Ani yükselen tansiyonla birlikte hastalarda burun kanaması da görülmektedir. Bu durumda sakin kalmalı ve gerekli müdahale yapılmalıdır.

HİPERTANSİYONUN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Uzman bir doktor tarafından yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda hastaya verilen en uygun ilaç ile tedavi süreci başlamaktadır. Tansiyonun kontrol altına alınması görülebilecek böbrek, kalp, göz, beyin gibi organlarda herhangi bir sorun oluşmasını engellemekte ve ölüm riskini azaltmaktadır. Ayrıca, ilaç kullanımı dışında hastanın yaşam tarzı haline getirmesi gereken ve dikkat etmesi gereken birkaç unsur vardır. Örneğin; diyet yapılması, sigara kullanılmaması, egzersiz yapılması oldukça önemlidir.

YÜKSEK TANSİYON NASIL DÜŞER?

Yüksek tansiyon, oldukça yaygın görülen bir hastalıktır. Bu durumda hastaların ve hasta yakınlarının ani yükselen tansiyon durumda nasıl davranılmaları gerektiği konusunda bilgileri olmaları gerekmektedir. Doğru bir müdahale yapılması hasta için hayati önem taşımaktadır.

Ani yükselen tansiyon durumunda yapılması gerekenler; hasta ilaç kullanılıyorsa öncelikle ilacı verilmelidir. Daha sonra alanında uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir.

Uzmanı tek tek açıkladı: Hipertansiyona karşı 3 etkili yöntem Tüm dünyada yaygın olarak rastlanan kronik rahatsızlıkların başında gelen hipertansiyon, kan basıncının normalden yüksek olduğu durumlarda görülüyor. Sağlıksız beslenme, hareketsizlik, fazla kilo gibi etkenler tansiyonun çıkmasına neden oluyor. Ülkemizde ise her 3 kişiden birinde hipertansiyon görülüyor. Peki, bu durum nasıl kontrol altına alınır? Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Dağdelen, yüksek tansiyonu düşürmede etkili olan 3 yöntemi sıraladı.

Çay demlemek için bir sebep daha: Yükselen tansiyonu düşürüyor Yüksek tansiyon, günlük hayatta kişiye büyük zorluklar çıkaran ciddi bir hastalık olarak tanımlanırken, yapılan son araştırmalar, siyah çayın yükselen tansiyonu düşürdüğüne işaret ediyor.