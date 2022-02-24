Türkiye Gazetesi

Sarı nokta hastalığının birden fazla çeşidi bulunur. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nurcan Sonat, sarı nokta hastalığıyla ilgili “75 yaş üstünün yüzde 20’sinde görülüyor. Hastalık ilerlediğinde görme kaybına sebep olabilir” dedi. Sonat, kuru ve yaş olmak üzere iki tipi olan sarı nokta hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

HIZLA İLERLEYEBİLİR

Yaş tip sarı nokta hastalığı hızla ilerleyebilir. Görmeyi hızlı düşüren tipidir. Gözün koroid yapısında neovaskülarizasyon dediğimiz yeni damar oluşumuyla gelişir ve bruch membranın delinmesine sebep olur. İleri boyutlarda kanama gerçekleşir. Teşhis için göz anjiyosu dediğimiz FFA ve OCT tetkikleri yapılır. Tedavisinde ilaç ve fotodinamik uygulanır.

TEDAVİSİ YOK

Kuru tip sarı nokta hastalığının belirli bir tedavisi yoktur. Hastalık ilerlediğinde görme kaybına sebep olabilir. Genellikle hastaya vitamin takviyesi yapılır. Tüm olguların yüzde 90’ıdır. Retina tabakasında drusen dediğimiz birikimlerle ilerler.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

65 - 70 yaş üzerinde göz kontrolleri önemlidir. Görme alanının ortasında giderek büyüyen lekeler oluşur, cisimler küçük görülmeye başlanır. Bu şikâyetleri bulunan hastaların vakit kaybetmeden doktora gitmesi gerekiyor. Erken teşhis çok önemli.

Sarı nokta hastalığına dikkat Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hakkı Zeki Büyükyıldız, son zamanlarda artış gösteren Sarı nokta (Makula Dejeneresansı) hastalığı ile ilgili açıklama yaptı.

Güneş gözlüğü katarakt ve sarı nokta hastalığından koruyor Güneş gözlüğünün sadece güzellik amacıyla kullanılmadığını belirten Op. Dr. Şeyda Atabay, “Güneş gözlüğü kullanmak, katarakt ve sarı nokta hastalıklarına karşı korunmamızı sağlamaktadır” dedi.