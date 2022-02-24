Türkiye Gazetesi

Ana maddesi mor havuç, şalgam turpu, acı biber, su, tuz ve bulgur unu olan şalgam suyu; kırmızı renkli ve ekşimsi tadıyla dikkat çekiyor. İçeriğinde bol miktarda A vitamini bulunan şalgam suyu; kalsiyum, demir, potasyum, fosfor, magnezyum gibi birçok mineral de barındırıyor. Yemeklerin yanında severek tüketilen şalgam suyunun yararları da merak ediliyor. Peki, şalgam suyu neye iyi gelir? Şalgam suyu kaç kaloridir? Şalgam suyu gaz yapar mı? İşte merak edilenler…

Şalgam suyun, tuz oranı yüksek olduğundan tansiyonu yükseltebilir bu nedenle tüketirken aşırıya kaçmamakta fayda vardır.

ŞALGAM SUYUNUN FAYDALARI - ŞALGAM SUYU NEYE İYİ GELİR?

- Kilo almak için faydalıdır, iştah açmakta etkilidir.

- Kalsiyum ve potasyum deposu olan şalgam suyu kemikleri güçlendirir.

- Vücuttan toksinleri atar.

- Stresi önler, sinirleri yatıştırır.

- Mideye iyi gelir, sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

- İçeriğinde bolca A vitamini bulunduğundan göz sağlığı için çok faydalıdır.

- Böbreklere iyi gelir ve varsa böbrek taşının düşmesine yardımcı olur.

- Acılı ve acısız seçenekleri bulunan şalgam suyu, vücuda enerji verir.

- Şalgam suyu, kan şekerini dengeler ve kanda pıhtılaşmanın önüne geçer.

- Doğal bir antibiyotik görevi görür.

- Sigaranın vücuda yaydığı zararları en aza indirir.

- Grip, nezle gibi hastalıklara karşı vücudu korur.

- Sindirim sistemini hızlandırarak kabızlığı önler.

ŞALGAM SUYU KAÇ KALORİ?

Şalgam suyunun faydaları kadar kalori miktarı da merak ediliyor. Şalgam suyunun 100 gramında 5 kcal kalori, 1 su bardağında yani 200 gramlık miktarında 10 kalori bulunmaktadır.

ŞALGAM SUYU GAZ YAPAR MI?

Mideye çok faydalı olan şalgam suyu kalsiyum ve potasyum yönünden çok zengindir. Bağırsakları çok iyi çalıştıran şalgam suyu, düzenli tüketildiğinde kabızlık probleminin de önüne geçer. Şalgam suyu gaz yapmaz aksine kabızlık, ishal, şişkinlik ve kramp gibi sindirim ile ilgili problemleri ortadan kaldırır.

Gıda zehirlenmesini önlemede en etkili içecek: Şalgam Hitit Üniversitesi’nde yapılan araştırma gıda zehirlenmelerinde en çok etkili olan içeceğin şalgam suyu olduğu tespit edildi. Şalgam suyunun gıda kaynaklı hastalıklara yol açan mikroplarla savaşarak gıda zehirlenmelerine engel olduğu ortaya koyuldu.

Günde bir bardak şalgam, gribi önleyebilir Özellikle Çukurova Bölgesi’nin vazgeçilmez tatlarından olan şalgamın, başta grip olmak üzere soğuk algınlığı hastalıklarını önleyebileceği belirtildi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nimet Meltem Gök, A-B-C vitaminleri bakımından zengin olan şalgamın griple savaşta etkili olabileceğini belirterek, “Hazır meyve suyu yerine, günde bir bardak şalgam suyu için” dedi.