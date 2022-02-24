Türkiye Gazetesi

Vertigo problemi yaşayan kişilerin her geçen gün sayısı artarken vertigo belirtileri, vertigo tedavisi, vertigo neden baş dönmesi yapar, vertigo tanısı nasıl konur gibi konular da Google’da sıklıkla araştırılanlar arasında girdi. Vertigo problemine ilişkin tüm merak edilenleri Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı anlattı.

VERTİGO NEDİR?

Vertigo sorunu, dış dünyanın sürekli hareket etmesi olarak tanımlanıyor. Dengeyi sağlayan organların hareket etmesi üzerine, bazen yukarıdan aşağı ve sağdan sola kayması şeklinde ortaya çıkan baş dönmesidir. Genelde bu hareket hissi eğilip kalkma, yatıp kalkma, sağ veya sola dönme, dikleşme ve ani pozisyon değişikliklerinde daha çok ortaya çıkar. Vertigo, rahatsız edici bir durumdur. Kişide kaygı var ise baş dönmesi ölüyormuş gibi hislere neden olabiliyor. Ayrıca güvensizlik hissi kişiyi oldukça korkutabiliyor.

VERTİGO NEDEN OLUR?

Vertigoda baş dönmesinin iki sebebi vardır. Sebeplerden biri beyincik hastalıklarıdır. Genellikle damar tıkanıkları sonucu ortaya çıkar ama bu çok nadir görülüyor. Vertigo sorununun temel sebebi kulak kaynaklıdır. Kulakta denge organlarımız vardır. Su terazisine benzeyen bu organlar, vücudun hareket dengesini sağlıyor. Normal yaşantımızda bu organlar bozulduğunda dış dünyanın sallandığını hissederiz. Kulak vertigolarının en sık nedeni nezle, grip, hapşırma ve boğaz yanması gibi sebeplerden iç kulaktaki terazinin etkilenmesidir. Mikrop direkt girmese de uzaktan etkileme ile vertigoyu oluşturur. Kulak basıncının artması ve denge toplarının kopup başka yere gitmesi de hastalığı oluşturuyor.

VERTİGO TANISI NASIL KONUR?

Vertigoda hastayı dinlemek tedavide en önemli kısımdır. Muayene ve hasta öyküsü ile tanı koymak mümkün. Kulak kaynaklı belirtiler şiddetlidir, hasta ölecekmiş gibi hisseder, hayatında kusmadığı kadar kusar ve dünya şiddetli şekilde döner. Beyincik kaynaklılar ise dengesizlik ile tanımlanıyor ve yürürken dengesizlik görülüyor. Muayene teknikleri ile hastayı yürüterek yatırıp kaldırarak kaynağını tespit ediyoruz. Kulaktan ise hangi kulak içinden olduğunu da tespit edebiliyoruz.

Vertigo, ilaçla tedavi edilmeyebilir. Kulaktaki kristallerin oynaması mekanik tedaviyle düzeltilebilir.

VERTİGO TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tedavide kulağın kan akışını hızlandıran ilaçlar kullanılıyor. Kulak kristal kopmasında ilaç tedavileri çok fayda sağlamıyor. Kopmanın hangi kulakta olduğunu bulduğumuzda kulak ve başı aynı yöne özel bir manevra ile çeviriyoruz. Bu yöntem ile kristalleri olması gereken yere gönderebiliyoruz. Kulak su basıncı ile ilgili rahatsızlıklarda su üretimini ya da basıncı azaltacak ilaçlar kullanılabilir.

HER BAŞ DÖNMESİ VERTİGO MU?

Vertigo diye düşünülen rahatsızlık aslında vertigo olmayabilir. Bu yüzden öznel bir deneyim olarak kişinin yaşadıklarını sıkı bir şekilde sorgulamak gerekir. Bazı baş dönmeleri kulak terazisi değil de boyun kireçlenmesi ve boyuna giden damarların zayıflığına bağlanabilir.

Tansiyon ve şeker düşmesi atakları, bazen ‘başım dönüyor’ şeklinde yorumlanabilir. Bu durumlarda kişilerin anlattıkları hastalıkları ayrıştıran en önemli faktör olur.

Vertigoya karşı tedbirinizi alın KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr İdil Öztürk, "vertigo" tedavisinde en önemli basamağın diyet olduğunu söyledi.

Baş dönmesi vertigo belirtisi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, baş dönmesi rahatsızlıklarında kulaklara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek “Vertigo, baş dönmesi demektir ve genellikle aniden ortaya çıkar” dedi.