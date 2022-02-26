Türkiye Gazetesi

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Su içinde genişleyerek 400 kata kadar çoğalabilen su maymuncukları, şirin görünen ama oldukça tehlikeli ürünler olduğunu söyleyen Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın “Bitkilerin büyümesi amacıyla ve dekoratif ürün olarak tasarlanan bu ürünlere bakkal, market, kırtasiye, akvaryumcular, seyyar satıcılardan ve özellikle de internetten kolayca ulaşmak mümkün. Tehlikenin farkında olmayan çocuklar arkadaşlarıyla şakalaşmak amacıyla su veya başka içeceklere bazen bu renkli topları atabiliyor. Suyla temas ettiğinde bir süre sonra büyüyen bu ürünlerin nefes borusuna kaçması durumunda tıkanma, solunum yetmezliği, mide-bağırsak tıkanmalarının yanı sıra alerji ve zehirleme riski taşıyor. Ölümcül tehlike taşıyan bu oyuncağa karşı ailelerin çok dikkatli olması gerekir” dedi.

Japon bilim adamlarından duyguları olan çocuk robot Japonya’da bilim insanları duyguları olan bir çocuk robot geliştirdi. Yüz kaslarına sahip olan Nikola adı robot duygusal olarak iletişim kurabiliyor.