Türkiye Gazetesi

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Karın bölgesindeki fıtıkların özellikle yetişkinlerde sık görülen bir sağlık problemi olduğunu söyleyen Bayındır İçerenköy Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Tufan Hacıahmetoğlu, karın duvarı fıtıklarının çeşitli sebeplerle ortaya çıktığını belirterek “En önemli sebepler ağır kaldırma, uzun süre ayakta durmanın gerektiği işlerde çalışma, karın ameliyatları, kronik öksürük (KOAH), şiddetli hapşırma, kronik kabızlıktır” dedi. Günlük hayat kalitesini olumsuz etkileyen karın duvarı fıtıklarında hastaların yırtılma hissini tarif ettiklerini ifade eden Dr. Hacıahmetoğlu “Fıtık kesesi içine bağırsağın girdiği ve sıkışma yaptığı durumlarda bulantı, kusma, şiddetli karın ağrısı gibi bağırsak tıkanıklığı bulguları görülebilir. Bu durumlara ek, fıtık bölgesinde kızarıklık ve ateş gibi sistemik belirtiler de yaşanabilir. Fıtıklar tedavi edilmediğinde çok büyük boyutlara ulaşabilir. Tek tedavisi cerrahidir. Özellikle kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarda hastalar 3-5 gün içinde gündelik aktivitelerine devam edebiliyor” açıklamasını yaptı.

'Fazla kilo fıtık riskini arttırıyor' Doç. Dr. Ahmet İnanır, “Fazladan 50 kilogramlık bir ağırlığın gün boyunca taşınması bel omurları arasındaki disklerde, bağlarda, kaslarda, eklemlerde kronik zorlanmaya ve bozulmaya yol açar. Ayrıca 50 kilogram fazla kilosu olan bir insanın eğilerek bir kalemi alması durumunda dahi bele en az 250 kg ekstra yük binmektedir” dedi.