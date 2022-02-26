Türkiye Gazetesi

Ülkemizde Akdeniz Bölgesi'nden Doğu Anadolu Bölgesi'ne kadar olan kısımda karadut yetiştiriciliği yapılıyor. Karadut; içerdiği A, C vitaminleri ve bakır, magnezyum, demir, selenyum, çinko mineralleriyle dikkat çekiyor. Oldukça kolay yöntemlerle hazırlanan ve bağışıklığı güçlendiren karadut özünün faydaları da merak ediliyor. Peki, karadut özü neye iyi gelir? Karadut özü nasıl yapılır? Karadut özü ne kadar tüketilmeli? İşte merak edilenler…

Karadut özü kilo aldırmaz hatta kilo vermekte diyet yapanlara büyük fayda sağlar.

KARADUT ÖZÜNÜN FAYDALARI

- Karadut özü, bol miktarda C vitamini içerir. Bu yönüyle bağışıklığı güçlendirir, vücudu hastalıklardan korur.

- Yüksek oranda A vitamini içerir. Göz sağlığına iyi gelir, gözlerin bozulmasını engeller.

- Mide ve bağırsakları korur. Mide yanmasını geçirir. Sindirim sistemi ve kabızlık sorunlarına iyi gelir.

- Demir içeriği yüksektir. Bu yönüyle kansızlığa (anemi) iyi gelir.

- Hafızayı güçlendirir, zihin gelişimine yardımcı olur.

- Yüksek oranda lif içerir. Hücreleri yeniler. Cildin daha genç görünmesini sağlar.

- Kolesterol sorununun önüne geçer. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

- Karadut özü, vücudu birçok kanser türüne yakalanma riskinden korur, ayrıca var olan hastalıkların da iyileşmesine destek olur.

- Ağız ve diş sağlığını koruma konusunda da önemli roller üstlenir. Karadut özü ile düzenli olarak gargara yapıldığında diş ve diş etleri için fayda sağlar. Diş etindeki kanamaların önüne geçer.

KARADUT ÖZÜ NASIL YAPILIR?

Karadut özü yapmak için büyük bir tencere içine karadutları koyun. Üzerine 2-3 bardak su ekleyin. 1 kilo karaduta 3 su bardağı içme suyu, 1 su bardağı toz şeker ve 1/4 limon suyu ilave edin. Bu karışımı kaynatın. Kıvamı yoğunlaşmaya başlayınca altını kapatın. Geniş başka bir kap alın ve üzerine süzgeç veya tülbent koyun. Kaynattığınız karadut karışımını süzün. Süzdüğünüz suyu cam kavanozlara doldurarak buzdolabında muhafaza edin.

Karadut özü yaparken karadutları ezmeden dikkatlice yıkayarak tencereye almak gerekiyor.

KARADUT NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Karadut fazla tüketildiğinde ishal sorununa yol açabilir. Herhangi bir hastalığı olmayan kişiler günde 1 su bardağı veya 1 avuç karadut tüketerek bu meyvenin faydalarından yarar sağlayabilir. Karadutun glisemik indeksi yüksektir. Bu nedenle kan şekerini yükseltebilir. Diyabet hastaları ve kilo problemi olan kişiler karadutu ölçülü şekilde tüketmelidir. Öte yandan ciddi kronik rahatsızlığı olan kişiler, diyabet hastaları, alerjik bünyeye sahip olan kişiler, hamileler ve emziren anneler karadut özü tüketmeden önce mutlaka doktora danışmalıdır. Beslenme uzmanı veya doktorun onay vermediği hiçbir besin tüketilmemelidir.

Karadutun kilosu 17 lira Mersin'in Silifke ilçesinde yılın ilk karadut hasadı başladı. Örtü altında yetiştirilen ve geçtiğimiz yıla oranla 20 gün erken hasat edilen karadutun kilosu 17 liradan alıcı buluyor.

Yılın ilk karadut hasadı başladı Mersin’in Silifke ilçesinde yılın ilk karadut hasadı başladı. Örtü altında yetiştirilen ve geçtiğimiz yıla oranla 20 gün erken hasat edilen karadutun kilosu 8 liradan alıcı buluyor.