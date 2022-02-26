Türkiye Gazetesi

Koronavirüs geçiren hastaların bazılarında saç dökülmesi de görülebiliyor. Dermatoloji Uzm. Dr. Enkhjargal Losol, Covid-19 sonrası saç dökülmesi hakkında uyarılarda bulunuyor.

100 TELDEN FAZLAYSA DİKKAT!

Bir saç telinin büyümesinin yaşam boyunca büyüme, duraklama ve dinlenme evresi olmak üzere döngü halinde devam ettiğini ifade eden Dr. Enkhjargal Losol, “Günde yaklaşık olarak 50-100 adet saç telinin dökülmesi normal kabul edilmektedir. Eğer günlük kayıp bu sayıyı geçerek kronik bir hal alırsa 6 ayın sonunda saç hacminde gözle görülür ve anlamlı derecede azalma ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜS SAÇLARI DÖKEBİLİYOR

Saç dökülmesini tetikleyen birçok nedenin olduğunu ve bu yüzden saç dökülmesinin tek başına Covid-19 belirtileri arasında sayılamayacağının söyleyen Dr. Enkhjargal Losol, şöyle konuştu:

“Vücudumuzun maruz kaldığı her türlü stres, enfeksiyon, travma, ateşli hastalıklar, ağır diyet, bazı ilaçlar, doğum sonrası veya hormonal olarak menopoz döneminde, tiroit ve şeker hastalığı, demir, çinko, biotin eksikliği gibi mineral ve vitamin eksikliklerinde, böbrek üstü bezle ilgili sorunlar, yumurtalık kistleri saç dökülmelerine neden olabilmektedir. Bu nedenle saç kaybı yaşayan hastaların korona virüs hastası mıyım diye endişe duymasını gerektirecek bir kanıt bulunmamaktadır. Covid-19 enfeksiyonu sürecinde yaşanan yoğun stres, yüksek ateş ve ilaçların yan etkileri nedeniyle enfeksiyondan 2-4 ay sonra saç dökülmesi görülebilmektedir. Kovid-19 sürecinde saçlar yaygın diffüz (telogen effluvium) veya erkeksi tipte (androjenk alopesi), saç kıran şeklinde parça parça dökülme (alopesi areata) ve saçlarda grimsi renk değişikliklerinde artışlar bildirilmektedir.”

UZMANA BAŞVURMAKTA GEÇ KALMAYIN

Covid-19 hastalığını özellikle ağır geçirenlerde saç dökülme süresinin uzayabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Enkhjargal Losol şunları söyledi:

“Saçların toparlanıp yeniden çıkması 8-9. ayı bulabilmektedir. Bu dönemde amaç saç dökülme sürecinin mümkün olduğunca kısaltılarak yeni saçların çıkmasını ve saçların eski sağlıklı haline kavuşmasını sağlamaktır. Hem kadın ve hem erkeklerde saç dökülmesi ciddi bir kozmetik kaygı nedenidir. Dolayısıyla saç dökülmesi problemi yaşayan herkesin süreç uzamadan dermatoloji uzmanına başvurması gerekmektedir. Biz dermatoloji uzmanları olarak hasta saç dökülmesi sorunu ile başvurduğunda gerek muayene ile gerekirse kan tahlili, bazen de saçlı deriden alınan biyopsi ile kesin tanıyı koyabilmekteyiz. Tanı sonrasında kişiye uygun ilaç, takviye edici gıdalar, kişiye özel yapma ilaçlar (majistral) veya çeşitli amino asit ve vitaminler içeren kokteyller (mesoterapi) veya PRP (platelet rich plasma) tedavileriyle kaybedilen saçların geri getirilmesini amaçlıyoruz.”

Koronavirüs saç döküyor Koronavirüse yakalananların yaşadığı sağlık sorunları arasında saç dökülmesinin de olduğunu söyleyen Dr. Serra Hande Öcal, bu durumun yaklaşık olarak 3-6 ay arasında sürdüğünü belirtti.

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