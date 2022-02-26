Türkiye Gazetesi

Grip, nezle gibi hastalıklarla savaşan aynı zamanda bronşit ve astımın da önüne geçen kozalak pekmezi sağlık için oldukça yararlı… Çam kozalaklarının uzun süre kaynatılmasıyla hazırlanan kozalak pekmezinin vücutta mikrop ve enfeksiyon oluşmasını engellediği biliniyor. Faydaları saymakla bitmeyen kozalak pekmezi, akciğerleri temizleme özelliğiyle son dönemlerin gözdesi haline geldi. Eskişehir’de uzun yıllardır yöresel ürünler üzerine işletmesi bulunan Yasemin Akpınar, çam kozalağı pekmezinin kararında kullanıldığı zaman bağışıklık güçlendirmede çok yararlı olabileceğinden bahsetti.

AKCİĞERLERİ TEMİZLİYOR, SOLUNUM SIKINTISINA ÇARE OLUYOR

Çam kozalağı pekmezinin memleketi Kastamonu’dan 12 yıl önce geldiğini ve Eskişehir’de kendi yöresel ürünlerini sattıklarını söyleyen Yasemin Akpınar, kozalak pekmezinin gün geçtikçe daha popüler olduğunu anlattı. Vatandaşların şifa niyetine bu pekmezi tükettiğinden bahseden Akpınar sözlerine şöyle devam etti:



“Ben Kastamonu Taşköprülüyüm. Eskişehir’e 12 yıl önce geldik. Bizim oraların sarımsağı meşhur. Taşköprülü olduğumuzu duyunca sarımsak isteyenler oluyordu. Birkaç sefer getirdik daha sonra eşimle bunu işimiz haline getirmeye karar verdik ve Kastamonu’nun yöresel lezzetlerini bir dükkanda topladık. Çam kozalağı pekmezi de yöresel ürünlerimizden biri. Solunum sıkıntısına iyi geldiği için pandeminin başında insanların gözdesi olmuştu. Korona hastalarının akciğerlerine iyi geldiği, temizlediği biliniyor. Kozalak pekmezine hala çok fazla talep var. Pandemi döneminde birçok kötü şey yaşandı fakat kozalak pekmezi pandemi sayesinde popüler oldu. İnsanlar artık şifa niyetine çok fazla talep gösteriyor bu ürüne.”

DOĞAL YOLLARLA HAZIRLANMASI GEREKİYOR

Kozalak pekmezinin kararında tüketilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan üretici Yasemin Akpınar, fazlasının zararlı olduğundan bahsetti. Akpınar, pekmezin doğal yollarla hazırlanması gerektiğinin altını çizdi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Gerçek ürünlerde kavanozun kapağını açtığınız zaman kozalakların kokusunu almanız gerekiyor. Çam kozalağı pekmezinin yarım tatlı kaşığı sabah, akşam olmak üzere iki defa yenilmesini öneriyoruz. Belli bir ölçüde yenilmesi gerekiyor, fazlası zarar. Pekmez, kolay kolay bozulan bir ürün değil. Çok uzun süre muhafaza edilebilir. Fakat cam şişelerde saklamanın daha sağlıklı olduğunu söyleyebilirim. Kozalak pekmezi de doğru şekilde muhafaza edildiği zaman çok uzun yıllar azar azar kullanılabilir.”

Koronavirüse karşı 'kozalak reçeli' ilgi odağı oldu Aydın'ın Nazilli ilçesinde kızı ve kendi sağlığına şifa olması için arayışa giren ev hanımı uzun uğraşlar sonucunda çam kozalağından elde ettiği reçel ile hem şifa buldu hem de hem işini kurdu. Akciğerlere çok iyi geldiği iddia edilen reçel, pandemi döneminde doğal ürünlerle sağlık arayanların da ilk tercihi oldu. Evindeki tencerede önceleri günde 10 kavanoz reçel yapan Nilgün Özkurt, şimdi aldığı devlet desteğiyle işini kurarak ailesi ile birlikte günde 200 kavanozdan fazla kozalak reçeli üreterek ihracata hazırlanıyor.

Dağdan topladığı çam kozalaklarıyla yoğurt yapıyor Son günlerde popüler hale gelen çam kozalağı, Hatice Çabuk isimli ev hanımının hünerli ellerinde yoğurda dönüşüyor.