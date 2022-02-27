Türkiye Gazetesi

Doğumun gerçekleştiği ay ile boy arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacılar, burada en önemli konunun D vitamini olduğunu ifade ettiler.

Kemik gelişimine yol açan D vitamini güneş ışığına maruz kalınmasıyla alınabiliyor. Bilim adamları, bebek gelişimi için hamileliğin son dönemiyle doğum sonrasının çok önemli olduğunu ifade ettiler.

462 ÇOCUK İNCELENDİ

Hamileliğin 27. haftasına ilkbahar ve yazda giren anneler doğal olarak daha fazla güneş ışığı alıyor, 3 ay sonra bebekleri de güneşli günlerde dünyaya geliyor. Hunan eyaletindeki araştırma, 2 ila 14 yaş arasında her iki cinsiyette 462 çocuk üzerinde yapıldı.

“Kısa boylu” olarak sınıflananların yüzde 40’ında D vitamini eksikliği tespit edildi. Araştırmada en uzunlar, haziran, temmuz ve ağustos aylarında doğanlar çıktı. ,

Bunu eylül, ekim ve kasım aylarında doğanlar takip etti. Anne sütünden D vitamini alınmasının nispeten düşük olduğunu ve çocuğun gelişimi için yeterli olmadığını dile getiren araştırmacılar, hamileler ve yeni doğan bebeklerin daha fazla güneş ışığına maruz kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Bilim adamları araştırdı: D Vitamini Covid'den koruyor Yapılan bir araştırmada, Covid-19 vakalarının ve virüse bağlı ölümlerin D vitamini eksikliği ile alakalı olabileceği ortaya konuldu.

Hamileler için D vitamini takviyesi önem taşıyor Hamilelik döneminde D vitamini eksikliğine bağlı hem annede hem de bebekte birtakım sağlık sorunları olabiliyor. Bu sorunların önüne geçmek için yeterli D vitamini takviyesi almak çok önemli.