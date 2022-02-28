Türkiye Gazetesi

Koronavirüs saçları döküyor! Covid-19 kabusu saç dökülmesini artırdı. Güzellik Koçu Meltem Demir, tam da bu noktada pahalı şampuanlar, kremler kullanmadan saç çıkartan özel karışımın tarifini paylaştı.

COVİD-19 GEÇİRENLERİ CİDDİ SAÇ DÖKÜLMESİ GÖRÜLÜYOR

Saç dökülmesi hakkında bilgi veren Güzellik Koçu Meltem Demir, “Saç dökülmesinin birçok farklı nedeni bulunuyor. Bunların başında stres, enfeksiyon, ateşli hastalıklar, yoğun kilo kaybı, bazı ilaçlar, hormonal değişiklikler, demir, çinko, biotin eksikliği gibi beslenme yetersizlikleri geliyor. Şimdi buna korona geçirenler de eklendi. Yapılan bilimsel çalışmalar Covid-19 geçirenlerin ilerleyen dönemde ciddi saç dökülmesi de yaşadığını ortaya koyuyor. Hatta öyle ki Covid olanların yüzde 25 ila 30'unda saç dökülmesi görülüyor. Bu dökülme ortalama 3-4 ay devam edebiliyor'' dedi.

HAFTADA 3-4 KEZ SAÇLARINIZA SÜRÜN

Saç dökülmesini durdurmak için pahalı şampuanlar, kremler kullanıldığını aktaran Demir, dökülme sorunu olanların evde yapabileceği pratik bir tarif de verdi.

Malzemeleri 40 ml Hindistan cevizi yağı, 0 ml jojoba yağı, 20 damla selvi, 20 damla okaliptüs, 20 damla nioli yada çay ağacı yağı, 20 damla tarçın, 10 damla sedir, 10 damla karanfil, 10 damla yılang yılang, 5 damla ıtır, 20 damla nane uçucu yağı olarak sıralayan Demir, “Haftada 3-4 kez masaj yaparak saçınıza sürün, gece boyu bekleyin sabah yıkayın. Özellikle nane yağının içindeki minoxidil saç oluşumunu destekler. Kullanmadan önce fotoğraf çekin daha sonra yeni fotoğrafınızla karşılaştırın. Düzenli kullanımda sonuca şaşıracaksınız” diye konuştu.

Yeşil çay saç dökülmesini önlüyor, saçları hızla uzatıyor Saçların güçlenmesi için öncelikle saç derisinin iyi beslenmesine dikkat etmek gerekiyor. Ancak hava kirliliği, yanlış beslenme, stres gibi birçok etken saç derisinin sağlığını korumasını zorlaştırıyor. Bu noktada ise doğanın en özel bitkilerinden yeşil çay imdadımıza yetişiyor.

Koronavirüs sonrası saç dökülmesi yaşanabilir Dermatoloji Uzmanı Dr. Enkhjargal Losol, koronavirüs enfeksiyonundan 2-4 ay sonra saç dökülmesi görülebileceğini söyledi.