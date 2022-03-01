Türkiye Gazetesi

Migrenin tetikleyicilerinin başında değişen hava geliyor. Uzmanlar, lodos başta olmak üzere tüm rüzgar çeşitlerinin yanı sıra hava nem oranı ve hava basıncının ani değişikliği, güneş, aşırı soğuk ve sıcağın migren ataklarını tetikleyebildiği uyarısında bulunuyor. Hava değişikliklerinden başka pek çok faktörün tetikleyici olabildiğini belirten uzmanlar, günlük tutmalarını tavsiye ediyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini ise fırtınalı ve rüzgarı havalarda migren ve migren ağrısına ilişkin önerilerde bulunuyor.

Hava değişiklikleri ile en ilişkili nörolojik hastalıkların baş ağrıları olduğunu belirten Dr. Celal Şalçini, “Migren başta olmak üzere küme tipi baş ağrısı ve daha nadir olarak diğer baş ağrıları da hava durumu değişiklikleri ile bağlantılıdır.” dedi.

AŞIRI SICAK YA DA SOĞUK MİGREN ATAKLARINI TETİKLEYEBİLİR

Küme baş ağrısının mevsimsel değişikliklerden etkilenirken, migrenin daha çok kısa süreli hava değişikliklerinden etkilendiğini ifade eden Dr. Celal Şalçini, “Bu hava değişiklikleri çeşitli olabilir. Lodos başta olmak üzere tüm rüzgar çeşitleri, hava nem oranının değişikliği, hava basıncının ani değişikliği, güneş, parlamalar ve aşırı soğuk ve sıcak migren ataklarını tetikleyebilmektedir” uyarısında bulundu.

HER HASTADA DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR

Bu tetikleyicilerin her migren hastasında olmadığı gibi, değişkenlik gösterebildiğine dikkat çeken Dr. Celal Şalçini, “Bazı migren hastaları, kuru havada atak yaşarken diğerleri nemli havada atak yaşayabilir” dedi.

MİGREN HASTALARI GÜNLÜK TUTMALI, NE YEDİĞİNİ YAZMALI

Bu değişikliklerden hangilerinin hastada atak tetiklediğini fark etmenin zor olduğunu da kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Çünkü hava değişikliklerinden başka olarak yiyecekler, değişik kokular ve içecekler de tetikleyebilir. Böyle durumlarda migren hastasının günlük tutması ve bu günlükte ne yediği, hava durumunun ne olduğu, hatta hangi parfümü kullandığını yazmasını öneririz” diye konuştu.

Dr. Celal Şalçini, titizlikle yapılan takip sonucunda bu faktörlerin belirlenebileceğini söyledi. Dr. Celal Şalçini, lodos ve fırtınaların tetikleyeceği atakları önlemek için kaçınmak ve fiziksel önlem almak gerektiğini de sözlerine ekledi.

Migren tedavisinde ‘aşı’ dönemi Migren ağrısının ortaya çıkışını baskılayan iğne, hastalığın tüm tiplerinde kullanılabiliyor. Aşı migreni tamamen ortadan kaldırmıyor ancak hastaların yüzde 60-80’inde etkili oluyor ve aylık ortalama baş ağrılı gün sayısını azaltıyor.

Ağrılarla baş etmede migren taşı desteği Stresli bir günün sonunda migren ağrısıyla boğuşan kadınlar, ilaç yerine doğal yöntemlere başvurmaya başladı. Ağrının şiddetiyle bulantı, kusma gibi durumlarla da karşı karşıya kalan kişiler son zamanlarda aktarlar ve hatta çoğu internet sitesinde satışa sunulan migren taşına bir şans veriyor.