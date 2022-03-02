Türkiye Gazetesi

Ana vatanı Çin ve Japonya olan cennet hurması, ülkemizde Karadeniz bölgesinde yetişiyor. Karadeniz’in yanı sıra cennet hurmasının üretimi Hatay ve Adana’da da yapılıyor. Türkiye’ye yayılması daha çok Trabzon üzerinden oldu için Trabzon hurması olarak da biliniyor. Vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin olan bu meyve faydalarıyla dikkat çekiyor. Cennet hurması hakkında cennet hurmasının yararları, cennet hurması nasıl yenir, cennet hurmasının kalorisi gibi konular arama motoru Google’da sıklıkla araştırılanlar arasına girdi. İşte cennet hurması (Trabzon hurması/Akdeniz hurması) hakkında merak edilenler…

CENNET HURMASININ KALORİSİ VE BESİN DEĞERLERİ

Cennet hurması yüksek lif kaynağıdır. 100 gramında 15.06 g karbonhidrat, 5.1 g lif, 0.4 g protein, 0.1 g yağ, 0.0 mg kolesterol, 153.0 IU A vitamini, 7.0 mg C vitamini, 177.0 mg potasyum bulundurur.

Cennet hurmasının diyet yapanlar tarafından kalorisi de merak ediliyor. ‘Cennet hurması kaç kalori’, ‘Cennet hurması kurusu kaç kalori’ gibi sorular da sıklıkla aranıyor.

- 100 gram cennet hurması 73 kalori içeriyor. 1 orta boy (yaklaşık 80 gram) cennet hurması ise 58 kaloriye sahip.

- 100 gram cennet hurması kurusu ise 274 kaloriye eş değer. 1 adet kuru cennet hurması ise 14 kalori içeriyor.

Cennet hurması tam olgunlaşmadan önce toplanır ve kabukları soyulur. İple bağlanan meyveler, güneşte doğal yollarla kurutulur.

CENNET HURMASININ FAYDALARI

- Cennet hurması mide sorunlarına iyi gelir. Gastrit, reflü, ülser gibi hastalıkları tedavi edici özelliği vardır.

- Kış aylarında vücudu nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korur. Bağışıklığı güçlendirerek vücudu rahatsızlıklara karşı güçlü hale getirir ve vücuttaki mikroplarla savaşır.

- Yüksek tansiyona iyi gelir. Hipertansiyon problemi yaşayanlar, uzmana danışarak ara öğünlerinde cennet hurması tüketebilir.

- Bağırsakları tedavi edici özelliği bulunur. Bağırsaklardaki iltihapları giderir. İçeriğindeki liflerle ishal sorununun da kontrol altına alınmasını sağlar.

- İçeriğindeki A vitamini ve antioksidanlar sayesinde göz sağlığını korur.

- Kalp sağlığını korur, kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

- Kalorisi düşük olduğundan diyet yapanların vazgeçilmezidir. Kilo vermek isteyenler, tok tutucu özelliği sayesinde cennet hurmasını düzenli olarak tüketmelidir.

- Vücuttaki oksijeni temizler, hücre hasarını güçlendirir ve karaciğeri temizler.

Cennet hurmasının çabuk bozulmaması için buzdolabının sebzelik bölümünde saklanması en iyi seçeneklerden biri...

CENNET HURMASI NASIL YENİR/TÜKETİLİR?

Çiğ olarak yenebilen cennet hurması, birkaç dakika kadar sıcak suda bekletilerek tüketilebilir. Böylece kabuğu daha kolay soyulur. Cennet hurması kabuğuyla birlikte yenebilen meyveler arasındadır. Ancak meyvenin olgunlaştığı zaman kabuğu da sertleşir ve yenmesi zorlaşır. Bu nedenle kabuğunu kolayca soymak için sıcak suya daldırıp çıkarmak gerekir. Öte yandan bu lezzetli meyve hem salatalara hem de tatlılara ayrı bir aroma verir. Cennet hurması ile puding, cheesecake, muhallebi gibi tatlılar yapılabilir.

Alışveriş listenize cennet hurmasını ekleyin | Cennet hurması faydaları Trabzon hurması olarak da bilinen, kış aylarının gelişiyle manavlardaki yerini alan cennet hurmasının faydaları saymakla bitmiyor.

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