Türkiye Gazetesi

Dünya yaklaşık iki yıldır koronavirüsün pençesinde… Salgın ile ilgili mücadele sürerken Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, sevindiren açıklamalarda bulundu ve pandemiyle mücadelede gelinen son durumu değerlendirdi.

MART AYINDA VAKALAR DÜŞECEK

Mart ayının ortasından itibaren vaka sayılarında daha büyük bir düşüş beklediğine dikkat çeken Prof. Dr. Adaş, pandemiyle mücadelede geçen 2 yılı da değerlendirdi. Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, “Bizim tahminimize göre Mart ayında; Mart’ın ortasından itibaren İstanbul’un baya bir rahatlayacağı, biliyorsunuz İstanbul’u da takiben Türkiye’de bir rahatlama gözükmeye başlıyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş

BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI HER ŞEY NETLEŞECEK

Bugün gerçekleşecek Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından maske zorunluluğunun kalkabileceği görüşlerine ilişkin konuşan Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş: “Sağlık Bakanlığı önüne teknik ve bilimsel veriler gelmeden böyle bir kararı almayacaktır. Tabi bu veriler istenilen düzeyde gelirse bu kararı alacaktır. Bir teorik var, bir pratik var. Pratikte baktığımız zaman çok fazla uyulmadığını görüyorsunuz ben de uyarıyorum zaman zaman burada da uyarıyoruz ama buna rağmen insanların riayet etmediğini görüyoruz. Onda biraz gevşeme olur diye düşünüyorum. Kapalı yoğun olan bir alışveriş merkezinde bence orada takın ne zararı olacak. Yarım saat, bir saat alışveriş yaparken maskeli yapın size faydası var” şeklinde konuştu.

“PROBLEMLER ÖMÜR BOYU BİLE SÜREBİLİR”

Pandemiyle mücadeleyle geçen 2 yılı değerlendiren Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, “Anlatılmaz, yaşanır derim hakikaten zor geçti, ailesi hastalandığı zaman bile gelip çalışanlar vardı, içimizden doktor, hemşire, teknisyen, veri girişten şehit olan arkadaşlarımız oldu. Türkiye çok başarılı bir sınav verdi, bu yadsınamaz, on yıl sonrada böyle konuşulacak. Virüs varyant değiştirdi bu aşının hiç yararı yok bu söylem doğru değil. Bizim vücudumuza girdi mi virüs bir yolculukla beynimize de gidebilir; akciğer, karaciğerimizi, pankreasımızı, böbreğimizi de birçok yeri etkileyebilir, her yeri tutabilir. İlk başta çok göz ardı edilen bir şeydi fakat sonra bakıldı ki post Covid sendromu dediğimiz, kronik Covid sendromu 3 aydan sonra başlıyor. Dünya Sağlık Örgütü de buna bir format getirdi, üçüncü aydan sonra insanlarda Covid’e benzer belirtiler görülmeye başladığı zaman buna post covid sendromu diyoruz. Kimlerde daha çok gözüktüğüne baktığımız zaman akciğer belirtileri fazla olan insanlar, kilosu fazla olan insanlar, daha ileri yaşlarda olan insanlar bunlarda daha sık görülüyor. 3 ay sonra en basit eklemlerinde yeniden ağrılar başlıyor. ‘Ya benim bel ağrım geçmedi, omuz ağrım çok şiddetlendi arttı’ bunlarda zaten iyileşirken fibrozis oluyor. Akciğer dokusu sertleşerek iyileşiyor. Bu organ sertleşince çok koordineli çalışamıyor, bunun neticesinde akciğerde birtakım solunumsal problemler ömür boyu bile sürebilir. Mesela kalbi tutuyor miyokardit yapıyor, kalbin damarlarında koroner spazm yapabiliyor. Beyinde yapabiliyor bu tip şeyleri kanama diyatezleri yapabiliyor” dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca beklenen açıklamayı yapacak Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle bugün toplanacak. Toplantı saat 16:00’da başlayacak. Toplantının ardından saat 18:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Bakan Koca il il haftalık koronavirüs haritasını paylaştı (12-18 Şubat) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat il il haftalık vaka haritasını açıkladı. Buna göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1142,95, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.