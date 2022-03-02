Türkiye Gazetesi

Hibiskus bitkisinin kurutulmuş kısımlarından yapılan hibiskus çayı, koyu kırmızı rengi ve ekşi tadıyla dikkat çekiyor. Sıcak veya soğuk tüketilebilen bu çay adeta şifa deposu… Kökeni Afrika olduğu düşünülen hibiskus, Tayland ve Çin gibi ülkelerde salatalarda, turşularda, yemeklerde baharat olarak da kullanılıyor. Hibiskus çayı hakkında hibiskus çayı faydaları, hibiskus çayı neye iyi gelir, hibiskus çayı yan etkileri, hibiskus çayı nasıl demlenir gibi konular arama motoru Google’da sıklıkla araştırılanlar arasına girdi. İşte hibiskus çayı hakkında merak edilenler…

HİBİSKUS ÇAYI FAYDALARI

-Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Yüksek tansiyonun düşmesine fayda sağlar.

-Metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını kolaylaştırır. Bu etkileriyle hızlı kilo vermekte etkilidir.

- Hipiskus çayının antioksidan özellikleri mevcuttur. Stresi engeller, düzenli tüketildiğinde depresyon ve panik atak gibi ruhsal problemlere çare olur.

- Bağışıklığı güçlendirir. Zengin C vitamini içeriği sayesinde grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklara karşı vücudu korur.

- Sinir sistemini sakinleştirerek fiziksel olarak da rahatlama sağlar.

- Vücuttaki serbest radikalleri yok eder, yaşlanma etkilerini geciktirir.

- Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur, diyabet riskini azaltır.

- Bağırsakları çalıştırır, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardım olur, kabızlık problemini ortadan kaldırır.

- Antibakteriyel özelliği sayesinde vücudun içten temizlenmesine katkı sağlar, cildi güzelleştirir.

Yan etkileri olabileceğinden hibiskus çayının uzmanlar tarafından günde 2 fincanın üzerinde tüketimi önerilmemektedir.

HİBİSKUS ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Hibiskus çayı hazırlamak isteyenler ‘Hibiskus çayı nasıl demlenir?’ sorusunu merak ediyor. Bu çayı hazırlamak oldukça kolay! Birçok bitkide olduğu gibi hibiskus çayı da demleme yöntemiyle hazırlanır. Bir su bardağı sıcak suyun içine bir tatlı kaşığı kadar kurutulmuş hibiskus bitkisi ekleyin, 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Daha sonra süzerek tüketebilirsiniz. Mayhoş bir tada sahip olan hibiskus bitkisi; bal, esmer şeker ya da tarçın ile tatlandırarak içilebilir. Hibiskus çayı demlenirken kuşburnu, ıhlamur, adaçayı, kızılcık gibi bitkilerle karıştırılarak faydası artırılabilir.

HİBİSKUS ÇAYI YAN ETKİLERİ

Hibiskus çayı aşırı tüketildiğinde kan basıncını düşürür. Düşük tansiyona sahip kişiler için bu durum bayılmaya sebep olabilir.

Bazı kişiler için alerjik reaksiyon gösterebilir.

Tansiyon hastaları ve kolesterolü olanlar hibiskus çayını dikkatli tüketmelidir. Ayrıca Hamilelik veya emzirme dönemindeki kimseler hibiskus çayını içmeden önce doktora danışmalıdır.

Hibiskus çayı nasıl demlenir? | Hibiskus çayının faydaları? | Hibiskus çayı nedir? Dünyanın hemen her yerinde yetişebilmesi özelliği ve şifa kaynağı olmasıyla Hibiskus çayı çokça araştırılan konular arasında. Birçok iklime ayak uydurup insan sağlığına fayda veren Hibiskus, tüm bunların yanı sıra iplik ve kumaş yapımında da oldukça tercih ediliyor. Bu sebeple vatandaşlar internette bol bol bu birçok fayda sağlayan bitki hakkında bilgi almaya çalışıp, "Hibiskus çayı nasıl demlenir? Hibiskus çayının faydaları? Hibiskus çayı nedir?" şeklinde aramalar yapıyor. Peki Hibiskus çayı nasıl demlenir? Hibiskus çayının faydaları? Hibiskus çayı nedir? sorularının detayları...

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