Türkiye Gazetesi

DSÖ, Covid-19 salgınına ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda, salgının psikolojik hastalıklara etkisi incelendi. Buna göre iki yıldır hayatımızda olan korona, en çok gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkiledi. Genç yaş grubunda intihar ve kendine zarar verme eğilimleri büyük oranda artış gösterdi.

KADINLAR DAHA ÇOK ETKİLENDİ

Salgının etkisiyle kadınların ruh sağlığı erkeklere oranla daha fazla bozuldu. Astım, kanser ve kalp rahatsızlığı geçirenlerde Covid-19 bağlantılı psikolojik hastalık riski daha yüksek görüldü.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İNTİHARA EĞİLİMİ ARTTI

Bu kapsamda küresel bunaltı ve depresyon hastalığı oranı, salgının başlamasından bu yana yüzde 25 arttı. Covid-19 ile mücadelede yorgun düşen sağlık çalışanlarında da intihar eğilimi gibi ruhsal bunalımlar daha sık görüldü.

"BUZDAĞININ GÖRÜNE KISMI"

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid'in dünya nüfusunun ruh sağlığına yol açtığı zararın "sadece buz dağının görünen yüzü" olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus "Bu durum, bütün ülkelerin ruh sağlığına daha fazla önem vermesi ve toplumlarına psikolojik destek sağlaması için uyanış çağrısıdır" açıklamasında bulundu.

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