Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Bazen çok küçük cisimleri gözün içinde uçuştuğunu hisseder ve yakalamaya çalışırız. Sanki kirpiklerimize bir şey yapışmış da onu elimizle tutup alabilirmişiz gibi hissederiz. Bu duruma ‘sinek uçuşması’ adı verildiğini söyleyen Opr. Dr. Mahmoud Babaei, önemli uyarılarda bulundu.

Opr. Dr. Babaei, "Küçük nokta hâlinde, yuvarlak, çizgi, leke, örümcek ağı, sis lekesi gibi görünen bu uçuşmaların çeşitli sebepleri vardır. Miyop, migren, stres, uzun süre ağlamak, ekranla fazla vakit geçirmek, yorgunluk gibi faktörler gözde sinek uçuşmasına sebep olabilir. Uçuşmalar yaşlılarda daha fazla görülür. Gözün önünde uçuşmalar ve hareketli noktaları hisseden kişi hemen göz hastalıkları uzmanı doktoruna başvurmalıdır. Covid-19 geçirenlerde daha sık görülür" dedi.

Göz hastalıkları doktoru uyardı: 3 Covid hastasından birinde görülüyor Koronavirüsün göz sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını belirten Dr. Yusuf Yıldırım, maske ve mesafe tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte önümüzdeki süreçte göz enfeksiyonlarının artacağını söyledi. Yıldırım, "Genellikle 3 Covid hastasından bir tanesinde gözüküyor, ancak vatandaşlarımızın her göz kaşıntısını, sulanmasını veya kızarıklığını koronavirüse mal etmemesi gerekir” dedi.