Türkiye Gazetesi

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Dijital kalemlerin güçlü manyetik alanlara sahip oldukları için vücuda yerleştirilen kalp cihazlarının çalışmasını durdurabilecek potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken İsviçreli bilim adamları “Mıknatıs özelliği içeren herhangi bir alet kalbin ritmini düzenleyen kalp cihazlarını etkileyebilir. Bunun için dijital kalemlerin göğsün üzerinde gömlek cebinde veya ceket cebinde taşınmaması gerekir” dedi.

Amerikan Kalp Derneği Dergisi’nde yayınlanan bir çalışma, dijital kalemlerin vücuttaki kalp cihazlarına 3 santimden daha yakın tutulmaması güvenli olmadığını ortaya koydu.

Sigarayı bırakanlarda kalp krizi riski yarı yarıya düşüyor Sigaranın bırakılmasının üzerinden bir yıl geçmesi durumunda kalp krizi riskinde yarı yarıya azalma görüldüğü bildirildi.

K vitamini kalp hastalıklarından koruyor, kemikleri güçlendiriyor K vitamini, kanın pıhtılaşma sürecinde rol oynayan önemli vitaminlerin başında gelir. Eksikliğinde pıhtılaşmada görev alan proteinlerin üretimi sekteye uğrayabilir. Peki, K vitamini başka ne işe yarar, hangi besinlerde bulunur? İşte konuyla ilgili detaylar…