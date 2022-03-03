Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada yaygınlaşan koronovirüs salgını sadece fiziksel sorunlara değil ruhsal sorunlara da yol açtı. DSÖ ise salgının psikolojik hastalıklara etkisi incelendi ve bir rapor yayımladı.

Buna göre, Covid-19, en çok gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilerken; genç yaş grubunda intihar ve kendine zarar verme eğilimleri büyük oranda artış gösterdi.

KADINLARIN RUH SAĞLIĞI ERKEKLERE GÖRE DAHA FAZLA BOZULDU

Salgının etkisiyle kadınların ruh sağlığı erkeklere oranla daha fazla bozulurken; astım, kanser ve kalp rahatsızlığı geçirenlerde Covid-19 bağlantılı psikolojik hastalık riski daha yüksek görüldü.

Bu kapsamda küresel bunaltı ve depresyon hastalığı oranı, salgının başlamasından bu yana yüzde 25 arttı.

Covid-19 ile mücadelede yorgun düşen sağlık çalışanlarında da intihar eğilimi gibi ruhsal bunalımlar daha sık görüldü.

SADECE BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ

Raporda görüşüne yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un dünya nüfusunun ruh sağlığına yol açtığı zararın "sadece buz dağının görünen yüzü" olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, "Bu durum, tüm ülkelerin ruh sağlığına daha fazla önem vermesi ve toplumlarına ruh sağlığına dair destek sağlaması için uyanış çağrısıdır" açıklamasında bulundu.

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