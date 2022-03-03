Türkiye Gazetesi

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, tüp bebek tedavisine başlamadan önce sigaranın bırakılması gerektiğinin altını çizerek şöyle konuştu:

"Çocuk sahibi olmaya çalışılan süreçte sigara ve alkolden uzak durmak gerekiyor. Yapılan tüm çalışmalar sigarayı pasif veya aktif tüketmenin hem yumurta, hem de sperm kalitesini olumsuz etkilediğini göstermektedir. Hatta embriyonun rahme tutunmasını negatif etkileyerek tüp bebekte gebelik başarısını düşürür. Ayrıca kilo vermek de önemli. Fazla kilolu olmak yumurta kalitesini negatif etkilerken, mevcut kilonun yüzde 10'u kadar kilo vermek yumurta kalitesini 5 kat artırır."

AKDENİZ TİPİ BESLENME TÜP BEBEK BAŞARISINI ARTIRIYOR

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, Akdeniz tipi beslenmenin kalp ve damar sağlığına faydalarının yanı sıra tüp bebek başarısını arttırmaya da yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Öner, “Bu konuda yapılan çalışmalarda Akdeniz usulü beslenmenin tüp bebek başarısını artırdığı gözlenmiştir. Çalışmada, tüp bebek tedavisinden 6 ay önce Akdeniz usulü beslenmeye geçen kadınların tüp bebekle gebelik elde etme başarısı yüzde 65-68 oranında artmıştır. Akdeniz usulü beslenme balık, sebze, meyve, baklagiller ve zeytinyağı içermektedir. Bir de psikolojiyi yüksek tutmak gerekiyor. Tüp bebek tedavisi sürecinde psikolojiyi hazırlamak bu süreçte yaşanacaklar konusunda doktorunuzdan ayrıntılı bilgi almak ve güvenilir uzmanlar tarafından takip edildiğini hissetmek bu süreçte çok önemli" diyor.

GÜNCEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ SUNULMALI

‘Kişiye özel tüp bebek tedavisi’nin tercih edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Gökalp Öner, "Başarıyı etkileyen en önemli faktör, tüp bebek tedavisini gerçekleştirecek olan uzmanın her çifti ayrı değerlendirmesi ve güncel tedavi yöntemlerini sunmasıdır. Tüp bebek ilaçları zamanında ve etkin dozda yapılmalıdır. Tüp bebek tedavinizi planlayan uzmanların kadının kilosu, yaşı, yumurta rezervi, hormon değerleri, varsa önceki tedavi dozları ve ek hastalıklarına göre kişiye özel tedavi dozları ayarlamalı ve her gün aynı saatte düzenli yapılmalıdır" diyerek uyardı.

Koronavirüs tüp bebek başarısını düşürüyor Covid-19 enfeksiyonunun tüp bebekte tedavi başarısını düşürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tüp bebek tedavi programına başlayacak tüm çiftlere öncelikle Covid-19 aşısı yaptırmalarını tavsiye etti.

Tüp bebek tedavisinde COVID-19 aşısı Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Özkan Özdamar, “Tüp bebek tedavisi planlayan çiftlerin aşıyı yaptırmaları zorunlu olmamakla birlikte eğer aşılamaya dair tüm şartları uygunsa ve sağlık koşulları elveriyorsa tedavi öncesi aşının tüm dozlarını tamamlamalarını ve tüp bebek sürecine aşı sonrası başlamalarını önerebiliriz” dedi.