Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün AK Parti milletvekilleriyle Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen AK Parti milletvekilleri ile istişare toplantısına yaklaşık 50 milletvekilinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. Toplantıda söz alan milletvekilleri illerindeki sorunları, teşkilatlardan gelen talepleri, bölgelerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları anlattı. Toplantıda hastanelerde muayene olma ve randevu alma sürelerinin uzaması da ele alındı.

ŞİKAYETLER İLETİLDİ

Ebru Karatosun’un haberine göre, toplantıda bazı vekilleri de pandemi sebebiyle hastanelerde muayene sürelerinin uzaması dolayısıyla vatandaşların randevu almakta zorlandığı, bu yüzden bazı bölgelerde nezle ve grip vakaları fazla olduğu için yığılmaların yaşandığı konusunda vatandaşlardan bazı şikâyetlerin geldiği aktarıldı.

ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla ilgili çalışma yapılması için talimat verdi.

MHRS randevu alma - En kolay MHRS randevusu nasıl alınır? Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), istediğiniz hastanede ve doktordan uygun olduğunuz tarih ve saate göre randevu alma imkanı tanıyor. Peki, MHRS randevu alma işlemi nasıl yapılır? En kolay MHRS randevusu nasıl alınır?

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