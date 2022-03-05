Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

TURDEP 1 ve 2 (Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans) çalışmalarına göre Türkiye’de erkek obezitesi 12 yılda yüzde 107 oranında artarak yüzde 27 oranına ulaştı. Türkiye Obezite Araştırma Derneği tarafından düzenlenen 11. Ulusal Obezite Kongresi’nde Türkiye’deki ve dünyadaki obezite rakamları açıklandı.

TÜRKİYE “ŞİŞMAN ÜLKE”

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasına göre bir ülkede obeziteli birey sayısının yüzde 30’u geçmesi durumunda o ülkenin “Şişman ülke” statüsüne girdiğini söyleyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fırat Bayraktar “Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre yetişkin nüfusta Türkiye yüzde 32,1 prevalansla Avrupa’da obezitenin en yüksek olduğu ülke. Türkiye’deki obeziteli yetişkin sayısı 20 milyonun üzerinde. Her 3 kişiden biri obezite. Geçmişte çalışma hayatına katılmamaları, çok çocuk doğurmuş olmaları, yemeğe dayalı günlük hayat tarzları sebebiyle obezite daha çok kadınların problemiydi. 90’lı yılların başında kadınların yüzde 34’ü, erkeklerin yüzde 13,6’sı obezdi. 12 yıl sonra yapılan çalışmaya göre kadınlarda obezite yüzde 44, erkeklerde ise yüzde 27’e ulaştı. 12 yılda kadınlarda da obezite arttı ancak erkeklerdeki yüzde 107 oranındaki artış korkutucu. Önümüzdeki yıllarda onların daha fazla kalp ve damar hastalıkları, demans, kanser gibi obezite ile ilişkili hastalıklara yakalanacağını gösteriyor” dedi. Obezitenin genel sağlığı bozan en önemli risk faktörü olduğunu söyleyen 11. Ulusal Obezite Kongresi Başkanı Prof. Dr. Hasan İlkova “Önceden zengin hastalığı olarak bilinen obezite şimdi en çok fakirleri etkiliyor. Toplumsal çalışmalar ülkemizde diyabetin 12 yılda yüzde 90-95 oranında arttığını gösteriyor. Bunun en önemli sebebi obezitenin artışıdır. Obez kişilerde diyabet daha fazla görülürken, aynı zamanda daha ağır da seyrediyor. Obezite vücutta genel olarak yağ birikmesidir. En tehlikeli olan karın bölgesindeki birikmedir. Göbek büyüdükçe bağlantılı olarak ölüm riski de artar” açıklamasını yaptı.

MÜCADELE ÖMÜR BOYU SÜRMELİ

Günümüzde obezitenin genel olarak bir hastalık olarak tarif edilmesine rağmen artık iyileştirilmesi mümkün olmayan ancak önlenebilir ve ömür boyu yönetilmesi gereken bir durum olarak kabul edildiğini ifade eden Türk Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Yumuk “Obezitenin yönetimi kişinin tek başına yapabileceği bir iş değildir. Bunun için endokrinolog ya da iç hastalıkları uzmanı veya aile hekimliği uzmanı, pskiyatrist, fizyoterapist ve diyetisyenden oluşan bir ekip tarafından yönetilmesi gereklidir” dedi.

COVID-19’DAN ÖLÜM RİSKİ YÜKSEK

Obezitenin kalp ve damar hastalıklarından, Tip 2 diyabet, psikiyatrik problemler, solunum hastalıkları, kemik iskelet sistemi hastalıkları ve kanser riskindeki artışa kadar birçok sağlık problemine yol açtığını söyleyen 11. Ulusal Obezite Kongresi Genel Sekreteri Prof. Dr. Taner Damcı, obezitenin pandemi dönemindeki en önemli etkisinin Covid’den ölüm riskini artırması olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Damcı, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen obezitenin hastaneye ve yoğun bakıma yatışlarını artırdığını, şişman kişilerde koronavirüsün daha ağır seyrettiğini ve ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu söyledi.

ÇAREYİ İNTERNETTE ARAMAYIN

Obezitenin ölüm riskini artırması sebebiyle mutlaka tedavi edilmesi gereken konik bir pandemi haline geldiğini ifade eden Doç. Dr. Ela Keskin ise, tedavide kulaktan dolma bilgilere, standart diyet listelerine ve internetten satılan ilaçlara ve otlara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

HER BEŞ ÇOCUKTAN BİRİ OBEZ

Obezitenin çocukluk çağından başlayan bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Abdullah Bereket, annenin hamilelik dönemindeki beslenmesinin de etkili olduğunu belirterek “Çocuğun gelecekteki kilosunu 4 yaşındaki beden kitle indeksi belirler. Obezite ile mücadele bebeklikten itibaren başlamalıdır. Türkiye’de her 5 çocuktan biri obez ya da fazla kilolu. Obeziteye bağlı olarak ileri yaşlarda görülen Tip 2 diyabeti 14-15 yaşındaki çocuklarda görmeye başladık. Çocuğun fazla kilolu olması bütün yaşamı boyunca psikiyatrik problemlerle de yaşamasına sebep oluyor” dedi.

OBEZİTE KİŞİNİN KENDİ SUÇU OLARAK GÖRÜLÜYOR

Kongre dolayısıyla ülkemize gelen Avrupa Obezite Derneği Başkanı Prof. Dr. Jason Halford gazetemize konuştu. Obeziteli bireylerin bütün dünyada damgalandığını söyleyen Prof. Dr. Halford “Obezite ile mücadelede başarı genetik, kişinin sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi, egzersiz yapmak için yeterli zamana ve imkâna sebep olması, tedaviye erişebilmesi gibi sebeplere de bağlı bir durum. Ancak obezite kişinin suçu olarak görülüyor. Kilo veremeyen kişiler ‘iradesiz’, ‘başarısız’ olarak damgalanıyor. Bu durum onun kilo vermesini engelliyor. Aslında obeziteli birey kilolarıyla mücadelede yalnız bırakılıyor” dedi. 5 yıl öncesine kadar kendisinin de obez olduğunu anlatan Prof. Dr. Halford “Bunun farkında bile değildim. Özellikle aşırı kilolular durumlarının farkında olmuyor. Yavaş yavaş beslenme düzenlemesi ve düzenli sporla kilo verdim” diye anlattı.

RAKAMLAR KORKUTUCU

> Dünyada 2,2 milyar şişman insan var

> DSÖ raporuna göre yetişkin rakamında Türkiye yüzde 32,1 prevalans ile Avrupa'da obezitenin en yüksek olduğu ülke.

> Türkiye’deki obeziteli yetişkin sayısı 20 milyondan fazla. Her 3 yetişkinden biri obezite.

> Ülkemizdeki her 4 çocuktan biri fazla kilolu veya obezite.

> Türkiye obezite kişilerin sayısı sebebiyle Ulusal Obezite Riski 8/10 yani “yüksek riskli” ülke olarak biliniyor.

> Ülkemizde obezitenin en yüksek olduğu iller Adana ve Erzurum

Herkese obezite ameliyatı yapılmaz Diyet ve egzersizle zayıflamayı başaramayan aşırı kilolu kişilerin başvurduğu obezite ameliyatlarının sayısı giderek artıyor. Ancak, başarı için hastanın mevcut kilosu ve psikolojisi, yöntem seçimi ve yeni bir hayat tarzının düzenlenmesi önem taşıyor.

Obezite artıyor: 41 milyon çocuk tehlike altında Genel Cerrahi Obezite ve Metaboli Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Evren Dilektaşlı, 5 yaş altı çocuklarda fazla kiloluların oranının yüzde 10,9 oranında olduğunu ve bu sayının dünyada 41 milyon çocuğa karşılık geldiğinin altını çizdi.

Çocuklar dijital obez oldu Her yıl katlanarak artan dijital bağımlılığın pandemi döneminde pik yaptığını vurgulayan uzmanlar, uzaktan eğitim dolayısıyla günün önemli bir bölümünü ekran karşısında geçiren çocukların dijital oyunları bir dinlenme olarak gördüklerini ifade ediyor.